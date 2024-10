A Bologna un workshop di Graphic Medicine

Il 24 giugno 2024 dalle 9:00 alle 13:00, Graphic Medicine Italia vi invita a partecipare a un evento dedicato all’esplorazione dei fumetti come strumenti di narrazione e divulgazione, a partire dal graphic novel Il Primo Paziente edito da Tunuè.

Questo workshop è frutto della collaborazione tra il Dipartimento di Sociologia e Diritto dell’Economia, il Dipartimento di Scienze Biomediche e Neuromotorie e l’Accademia di Belle Arti di Bologna. Si tratta di una opportunità unica di approfondimento per accademic* e appassionatosi* nella Nona Arte.