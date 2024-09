21lettere presenta “Melvile – Storia di Saul Miller”

Comunicato stampa

Mentre sull’altro versante della valle, Samuel Beauclair cerca di ritrovare una parvenza di felicità, Saul Miller, brillante universitario e professore di astrofisica, trascorre la propria pensione a Melvile, il suo paese natale. Nel suo universo gravitano Mia, una ragazzina di undici anni che Saul aiuta coi compiti; Beth e Daniel, suoi amici e confinanti; lo spazio e la luce, la terra e gli alberi secolari… e anche loro, due uomini venuti da lontano che si portano dietro la peggiore e più insidiosa delle violenze. Una discussione che prende una brutta piega, una risata inquietante e il mondo di Saul esplode…

Melvile – Storia di Saul Miller, vincitore del premio per la miglior graphic novel al Festival du Polar, è il secondo volume, inedito in Italia, della serie composta da quattro graphic novel a opera di Romain Renard, tutte ambientate in questa affascinante cittadina americana. 21lettere ha pubblicato nel 2023 il primo volume, Melvile – Storia di Samuel Beauclair, e ora continua nel suo intento di portare in Italia l’intera serie, che merita di essere letta e apprezzata.

L’autore

Romain Renard è nato nel 1975, si è diplomato all’Institut Saint-Luc di Bruxelles ed è autore di fumetti, scenografo, grafico e musicista. Ha lavorato a videogiochi, ha progettato spettacoli con Franco Dragone e Pascal Jacob ed è autore di canzoni, in particolare per il gruppo rock ROM. Con la serie Melvile ha prodotto un’opera di grande maturità artistica.

Figlio d’arte, il padre Claude Renard insegnante di fumetto all’Institut Saint-Luc, ha influenzato intere generazioni di artisti e innovato il fumetto Franco-Belga negli anni ‘80 e ‘90.

Melvile – Storia di Saul Miller

Romain Renard

Traduzione di Dylan Rocknroll

208 pagine, cartonato, colori – 21,00 €

ISBN: 9788831441797