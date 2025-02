Melvile vol. 1: uccidere il padre

Talvolta ci sono coincidenze strane, come quella di leggere, senza saperlo prima, un fumetto dalle atmosfere lynchiane a pochi giorni dalla morte del regista diventato già in vita un aggettivo. Melvile – Storia di Samuel Beauclair è proprio questo: un noir affascinante e amaro, con un apparente lieto fine, il primo di tre volumi ambientati in una cittadina immersa nelle foreste di una indistinta zona degli USA, Melvile appunto.

Romain Renard rende protagonista della storia un giovane romanziere che, dopo il successo del libro d’esordio, non riesce più a scrivere e decide di trasferirsi nel paese di origine del padre, scrittore di successo morto da tempo, per scappare anche da un passato drammatico che, agli occhi del lettore, si disvela a poco a poco.

Con un cast di personaggi ridotto all’essenziale – cinque, compreso il protagonista – e una ottima capacità di storytelling grafico, accompagnato da un uso efficace e sempre emotivo della colorazione, Renard ci racconta una storia in cui le atmosfere rimangono sempre sospese tra realtà e sogno, in cui il lettore non percepisce quando dall’una si scivola nell’altro, intuendolo solo progressivamente con lo svolgersi della trama.

I dialoghi sono essenziali, ridotti all’osso, ma sempre pertinenti e ficcanti. A essi fanno da contraltare alcune lunghe didascalie letterarie, aggettivo inteso nel senso migliore del termine. Il segno resta sempre realistico, aumentando il senso di disagio del lettore che, senza rendersene conto, si ritrova alla fine del racconto a chiedersi quanto di ciò che ha letto sia realmente accaduto e quanto sia frutto della mente del protagonista. In conclusione tutto sembra acquistare un senso, anche se l’indescrivibile resta lì, appena fuori del campo della percezione oggettiva. Esattamente come in un’opera di David Lynch. E come in tanti dei suoi film, alla fine ciò che conta non è tanto la risoluzione dell’intreccio, quanto il percorso psicologico intrapreso dai personaggi, che sia di redenzione o caduta nell’abisso.

Abbiamo parlato di:

Melvile vol. 1 – Storia di Samuel Beauclair

Romain Renard

Traduzione di Dylan Rocknroll

21Lettere, 2024

136 pagine, cartonato, colori – 20,00 €

ISBN: 9788831441674