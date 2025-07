20 anni di Becco Giallo: la mostra a Padova

BeccoGiallo, la casa editrice padovana specializzata nella pubblicazione di fumetti di impegno civile e libri illustrati per bambine e per bambini con sede nel cuore della città, premiata come Miglior Iniziativa Editoriale a Lucca Comics per l’attenzione nella divulgazione di temi e figure decisive per la memoria collettiva italiana, compie vent’anni di attività.

Per celebrare questo prestigioso traguardo, Padova accoglie presso il Centro Culturale San Gaetano, a partire dal 22 giugno e fino al 27 luglio, un’inedita mostra espositiva che – attraverso le copertine più iconiche dei volumi che hanno segnato la storia della casa editrice fondata nel 2005 da Guido Ostanel e Federico Zaghis – ripercorre visivamente l’avventura di una delle realtà editoriali più innovative del panorama nazionale degli ultimi due decenni.

Da Peppino Impastato a Ilaria Alpi, da Pier Paolo Pasolini ai giudici Falcone e Borsellino, da Primo Levi a Mario Rigoni Stern, da Alda Merini a Maria Montessori, da Basaglia a Perlasca, dalle vicende di Ustica e Piazza Fontana passando per il Vajont, Porto Marghera, la Strage di Bologna e il Golpe Borghese, fino alle inchieste dedicate ai casi Unabomber e Emanuela Orlandi, visitatrici e visitatori della mostra potranno toccare con mano, in un agile e colorato percorso a tappe, il processo che dà vita a un libro di giornalismo a fumetti e, insieme, rivivere – per cercare di non dimenticare – un articolato mosaico costituito da eventi, storie e persone che hanno segnato la storia del Novecento italiano.

“È con grande entusiasmo che abbiamo accolto l’invito dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova di provare a immaginare una mostra sui vent’anni di Becco Giallo: prima di tutto, è per noi l’occasione per restituire qualcosa di tangibile alla città che ci ha accolti e sostenuti in questi anni, e che ci ha visti crescere come realtà imprenditoriale. Insieme, speriamo sia un modo per ringraziare tutti gli enti, le associazioni, le comunità informali di cittadine e cittadini con cui abbiamo collaborato e che ci hanno sempre seguito con generosità e passione.” (G. Ostanel e F. Zaghis)

Info

Frammenti d’Italia – 20 anni di fumetti di impegno civile

Ballatoi del Centro Culturale Altinate San Gaetano

Via Altinate, 71

Dal 22 giugno al 27 luglio

Orari: da martedì a domenica h. 9-19

Ingresso libero

tel. 0498205623