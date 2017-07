IDW Publishing rilancia Sonic a fumetti

IDW Publishing ha anninciato alla San Diego Comic-Con la prossima pubblicazione di collane a fumetti basate sul popolare videogioco Sonic the Hedgehog di Sega.

La partnership tra IDW e Sega è stata resa nota il giorno dopo che quest’ultima aveva rivelato la fine della collaborazione con Archie Comics, che aveva pubblicato il materiale su Sonic sin dal 1993.

Nessun team creativo è stato ancora annunciato ufficialmente, ma ill CCO della casa editrice Chrs Ryall ha confermato che le specifiche sui piani riguardanti il personaggio saranno diffuse nel prossimo futuro.

Sonic the Hedgehog ha debuttato come videogioco nel 1991, ed è apparso in numerosi adattamenti animati e fumetti. Il personaggio ha anche fatto parte di un cameo nel film Ralph Spaccatutto della Disney, e un film è in lavorazione alla Sony Pictures.