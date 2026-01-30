The Exorcism At 1600 Penn di IDW diventa un film per Blumhouse

Il thriller soprannaturale targato IDW diventerà un film per il grande schermo.
Deadline riporta che Blumhouse-Atomic Monster sta realizzando un adattamento per il grande schermo di The Exorcism At 1600 Penn, serie a fumetti di IDW Publishing creata e scritta da Hannah Rose May.

La serie è un thriller soprannaturale ambientato alla Casa Bianca, che diventa il campo di battaglia della sfida tra il bene e il male. La storia segue la prima presidente donna degli Stati Uniti mentre cerca di bilanciare tensioni politiche crescenti, la minaccia della Terza Guerra Mondiale e al tempo stesso essere madre di due adolescenti.

il fumetto è illustrato da Vanesa Del Rey e attualmente ha visto la realizzazione di un sequel ambientato a Buckingham Palace. Jason Blum produrrà la pellicola assieme a Ryan Turek, produttore esecutivo con il CEO di IDW Davidi Jonas.

Carlo Coratelli

