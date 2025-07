Letture in breve #40

Manuale di Magia No Tav di Mariano Tomatis e Spokkio (Eris Edizioni, 2025)

La collana di libri brevi di Eris Edizioni chiamata Gatti sciolti si arricchisce di questo opuscoletto, scritto dall’autore e prestigiatore Mariano Tomatis e disegnato dall’illustratrice, fumettista e muralista Spokkio, che rilegge la vicenda di resistenza civile del movimento No Tav usando una lente magica, folkloristica e satirica in maniera molto divertente e salace. I giochi di prestigio, presentati come esercizi pratici che possono essere facilmente messi in pratica diventano un modo per raccontare gli atti del movimento e i suoi principi, e le illustrazioni sottolineano la carica irriverente e caustica del volumetto. Purtroppo quello che manca all’opera, che ha un taglio come detto leggero ma anche molto militante è una contestualizzazione storica e di attualità: se oltre alla satira fosse stato accompagnato da una breve cronistoria o da pre e postfazioni, avrebbe potuto essere un’occasione per parlare ancora di un movimento tutto italiano che è stato e continua a essere, in altre forme, una piattaforma tanto importante quanto discussa che non ha avuto eguali in Europa negli ultimi venti anni. Un’occasione mancata che relega il volumetto a essere solo un divertente gioco e un manifesto militante per chi un’idea ce l’ha già, più a favore che contro.

Emilio Cirri