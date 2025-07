Arriva Zagorianità #29 insieme Piuma Rossa di Gallieno Ferri

Comunicato stampa

Come ogni inizio estate, arriva il nuovo numero di Zagorianità, rivista di cronaca, approfondimento e attualità sul mondo di Zagor, arrivata alla ventinovesima uscita.

Racchiusi da una copertina che porta la firma di Joevito Nuccio, la rivista si compone di 166 pagine a colori e al suo interno contiene una serie di approfondimenti, analisi e recensioni sulle storie più recenti di Zagor – La figlia di Dharma, Manitoba Pearl, Wyandot! e Il passato di Tonka – con i rispettivi dietro le quinte (fatti e retroscena dietro la costruzione delle storie) svelati dagli autori Jacopo Rauch, Luca Barbieri, Nando Esposito e Stefano Di Vitto.

Spazio anche ad argomenti di attualità, con in primo piano la crisi del mondo del fumetto col conseguente recente aumento dei prezzi degli albi bonelliani o una riduzione di foliazione degli stessi, il futuro della curatela di Zagor e La Lega delle Sei Nazioni.

Presenti poi tre interviste agli autori Oliviero Gramaccioni, Rodolfo Torti e Andrea Cavaletto.

I lettori troveranno anche delle ampie disamine sulle ricorrenze dei cinquant’anni de La marcia della disperazione, di Mister No e sul sessantennale della prima uscita dello Zenith 52.

La rivista contiene inoltre un ricco dossier sulla ristampa delle strisce di Zagor in edicola da qualche mese; con un confronto tra le strisce della ristampa e quelle della Collana Lampo, i rimaneggiamenti sui primi numeri delle strisce originali e i numeri di vendita della ristampa delle strisce rilevati grazie a una indagine di mercato della redazione, attraverso le interviste a crica un migliaio di edicolanti delle varie regioni italiane.

Tanti infine gli argomenti di riflessione trattati che ruotano attorno all’attualità del mondo Zagoriano: il filone indiano su Zagor, l’andamento e l’evoluzione di Alessandro Piccinelli nelle sue cento copertine realizzate per la serie regolare, la tendenza agli innumerevoli ritorni di nemici e comprimari di Zagor negli ultimi anni, l’arte artificiale e l’importanza della figura femminile e perturbante nelle storie dello Spirito con la scure.

Per omaggiare Gallieno Ferri, Zagorianità #29 arriva insieme a un supplemento, l’albetto Piuma Rossa.

Si tratta della ristampa completa in 66 pagine dei sei episodi del personaggio disegnati nel 1949 da Ferri. L’albo contiene anche le sei copertine a colori sempre firmate dal maestro ligure, le tavole in bianco e nero delle storie e un ricco apparato redazionale. La copertina è di Luigi Merati.

La serie narra le avventure di Piuma Rossa, un pistolero e giustiziere solitario che agisce nella vecchia frontiera. La sua casacca frangiata con due piume incrociate sul petto e l’ambientazione stessa con indiani, trapper, banditi, carovane di pionieri sono state per certi versi premonitrici di quelle di Zagor.

Piuma Rossa è il secondo personaggio nella lunga carriera di Gallieno Ferri e il suo primo western. I testi dei sei episodi sono di Giovanni De Leo, scrittore ed editore che scoprì e lanciò Ferri nel mondo del fumetto.

Per informazioni su come ricevere una copia di Zagorianità #29 e/o di Piuma Rossa, potete inviare un messaggio WhatsApp al 3293041924 o scrivere alla mail della redazione della rivista zagorianit@libero.it