Avengers: Doomsday – Hailee Steinfeld commenta indiscrezioni su sua presenza nel film

Ospite da Jimmy Kimmel, l’attrice Hailee Steinfeld ha avuto modo di parlare della sua possibile presenza in Avengers: Doomsday nel ruolo di Kate Bishop.

Rispondendo a una domanda diretta del conduttore se lei sia o meno nel film in uscita a dicembre, l’attrice di Bumblebee e Sinners ha sorriso fornendo una risposta abbastanza ambigua.

Non ho idea se sono nel film, solo il tempo lo dirà.

Nelle ultime settimane, soprattutto in seguito alle riprese aggiuntive che si sono svolte a Londra, sono aumentate le voci circa la presenza di numerosi personaggi del MCU nella pellicola, in special modo nella parte conclusiva del terzo atto. La Steinfeld è al centro di alcune indiscrezioni che la vedrebbero comparire in una sequenza assieme a Kathryn Newton (Cassie Lang) e Iman Vellani (Ms. Marvel).