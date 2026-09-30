Avengers: Doomsday – Hailee Steinfeld commenta indiscrezioni su sua presenza nel film

30 Settembre 2026
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L'attrice risponde alle indiscrezioni sempre più frequenti sul suo coinvolgimento nel film Marvel Studios.
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Ospite da Jimmy Kimmel, l’attrice Hailee Steinfeld ha avuto modo di parlare della sua possibile presenza in Avengers: Doomsday nel ruolo di Kate Bishop.

Rispondendo a una domanda diretta del conduttore se lei sia o meno nel film in uscita a dicembre, l’attrice di Bumblebee e Sinners ha sorriso fornendo una risposta abbastanza ambigua.

Non ho idea se sono nel film, solo il tempo lo dirà.

Nelle ultime settimane, soprattutto in seguito alle riprese aggiuntive che si sono svolte a Londra, sono aumentate le voci circa la presenza di numerosi personaggi del MCU nella pellicola, in special modo nella parte conclusiva del terzo atto. La Steinfeld è al centro di alcune indiscrezioni che la vedrebbero comparire in una sequenza assieme a Kathryn Newton (Cassie Lang) e Iman Vellani (Ms. Marvel).

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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