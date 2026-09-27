Avengers: Endgame Extra primo al box office USA e globale

27 Settembre 2026
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La riedizione della pellicola Marvel Studios ottiene un notevole successo al box office.
Avengersendgame extra

Uscito in oltre 3000 sale americane nella giornata di venerdì, Avengers: Endgame Extra, la nuova versione del film Marvel Studios del 2019 con l’aggiunta di alcune scene inedite collegato al prossimo Avengers: Doomsday, ha incassato 26 milioni di dollari negli Stati Uniti.

Questo risultato è definito notevole dagli esperti di settore, in quanto la pellicola non è inedita ed è già disponibile da anni e anche per il fatto che di solito le riedizioni di una pellicola non generano mai un incasso superiore ai 10 milioni di dollari.. Al successo in Nord America si aggiunge quello nel resto del mondo, con un incasso di 60 milioni di dollari per un totale complessivo di 86 milioni.

L’entusiasmo per questa nuova edizione della pellicola è di forte auspicio per Avengers: Doomsday, prossimo capitolo della saga in uscita a dicembre.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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