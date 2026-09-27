Avengers: Endgame Extra primo al box office USA e globale

Uscito in oltre 3000 sale americane nella giornata di venerdì, Avengers: Endgame Extra, la nuova versione del film Marvel Studios del 2019 con l’aggiunta di alcune scene inedite collegato al prossimo Avengers: Doomsday, ha incassato 26 milioni di dollari negli Stati Uniti.
Questo risultato è definito notevole dagli esperti di settore, in quanto la pellicola non è inedita ed è già disponibile da anni e anche per il fatto che di solito le riedizioni di una pellicola non generano mai un incasso superiore ai 10 milioni di dollari.. Al successo in Nord America si aggiunge quello nel resto del mondo, con un incasso di 60 milioni di dollari per un totale complessivo di 86 milioni.
L’entusiasmo per questa nuova edizione della pellicola è di forte auspicio per Avengers: Doomsday, prossimo capitolo della saga in uscita a dicembre.