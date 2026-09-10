X-Men: Asa Germann nel cast, sarà Angelo

The Hollywood Reporter informa che l’attore Asa Germann, noto per la serie Gen V (spin-off di The Boys) e di recente per Scream 7, è entrato nel cast del nuovo adattamento cinematografico sui mutanti della Casa delle Idee targato Marvel Studios e diretto da Jake Schreier.
L’attore si unisce a un cast che vede la presenza di Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Ciclope), Christopher Abbott (Professor X), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Rogue) e Maya Boyd (Tempesta), mentre Adam Driver sarà Sinistro.
I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.
Germann era tra i candidati al ruolo di Ciclope, poi andato a Connor, ma l’attore aveva così impressionato Kevin Feige da spingere i Marvel Studios a offrirgli la parte di Warren Worthington III nella pellicola, in uscita il 5 maggio 2028.