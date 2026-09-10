X-Men: Asa Germann nel cast, sarà Angelo

10 Settembre 2026
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L'attore di Gen V nel cast del reboot targato Marvel Studios.
Germann xmen

The Hollywood Reporter informa che l’attore Asa Germann, noto per la serie Gen V (spin-off di The Boys) e di recente per Scream 7, è entrato nel cast del nuovo adattamento cinematografico sui mutanti della Casa delle Idee targato Marvel Studios e diretto da Jake Schreier.

L’attore si unisce a un cast che vede la presenza di Sadie Sink (Jean Grey), Kit Connor (Ciclope), Christopher Abbott (Professor X), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Rogue) e Maya Boyd (Tempesta), mentre Adam Driver sarà Sinistro.

I Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

Germann era tra i candidati al ruolo di Ciclope, poi andato a Connor, ma l’attore aveva così impressionato Kevin Feige da spingere i Marvel Studios a offrirgli la parte di Warren Worthington III nella pellicola, in uscita il 5 maggio 2028.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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