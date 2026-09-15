Storie di Segni: un podcast per raccontare il disegno

15 Settembre 2026
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Sei interviste per approfondire il fascino del segno, in un format nato dalla collaborazione fra SonoCoseSerie, Audaci e Lo Spazio Bianco.
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Storie di Segni è un nuovo podcast nato dalla sinergia fra SonoCoseSerie, Audaci e Lo Spazio Bianco.
La prima stagione è composta da sei episodi ed esplora L’atto del (di)segno attraverso la voce diretta di sei autrici e autori che raccontano il fumetto non come semplice prodotto editoriale ma come linguaggio, pratica e forma di pensiero.
Abitudini, ossessioni, scelte tecniche e il rapporto con l’errore, per spiegare cosa significhi il gesto del disegnare nell’era dell’AI, del control-Z e del risultato prima di ogni cosa.

Si entra così nel cuore del processo creativo: come nasce un segno? Come si costruisce uno stile? Quanto contano gli strumenti, le abitudini, gli errori, la memoria e la ripetizione?
Il focus non è sull’opera finita ma su tutto ciò che accade durante la sua realizzazione: tecniche, strumenti, scelte stilistiche, intuizioni, blocchi, manie e piccoli trucchi del mestiere.

Le conversazioni di Storie di Segni sono sia divulgative sia formative: offrono spunti utili a chi già lavora nel fumetto, ma anche a chi vuole avvicinarsi al linguaggio della nona arte o sta pensando di intraprendere un percorso professionale.

Le puntate, della durata di circa 20–25 minuti, saranno pubblicate ogni venerdì su tutte le piattaforme di podcast e sui canali web e social di SonoCoseSerie, Audaci e Lo Spazio Bianco.

Questo il programma delle uscite:

  • Manuele Fior – 18 settembre 2026
  • Elena Casagrande – 25 settembre 2026
  • Andrea Bruno – 2 ottobre 2026
  • Bianca Bagnarelli – 9 ottobre 2026
  • Alberto Lavoradori – 16 ottobre 2026
  • Max Dall’Oglio – 23 ottobre 2026

Storie di Segni è un podcast ideato da Paolo Ferrara, Giovanni Dacò e Giuseppe Lamola.
Grafiche di Matteo Galasso.

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