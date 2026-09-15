Trincea Ibiza presenta Cattivella di Martoz

Comunicato stampa

Trincea Ibiza aggiunge un nuovo tassello al suo magoverso narrativo, la parabola di Cattivella. Una lavoratrice precaria galleggia a stento in una distopia dominata dalle catene di ristoranti fino a quando un misterioso raggio cosmico ribalta gli schemi.

Nel suo nuovo graphic novel da autore unico, Martoz espone la sua visione grottesca del genere fantasy. Cattivella. Servitrice di due Fast Food è, al contempo, una storia indipendente e uno spin-off del fumetto Nove Maghi, il primo fumetto pubblicato da Trincea Ibiza.

Siamo su un pianeta gemello della Terra, nel Magoverso. Cattivella, per sbarcare il lunario, lavora contemporaneamente in due fast food rivali tra loro. All’altro capo della piramide sociale, un’oligarchia di ristoratori è protagonista di un triangolo amoroso che nasconde intrighi di potere:

– la contessa di Alyce Pizza;

– il marchese del Roadhauz;

– la duchessa della Pjadineria.

Questo scenario perturbante viene stravolto quando il raggio cosmico strega la regione, rompendo tutti gli schemi. I destini di Cattivella e della duchessa della Pjadineria si intrecciano indissolubilmente e le due si trovano ad affrontare gli effetti grotteschi e imprevedibili di questo cataclisma. Sembra la fine del mondo, ma forse è una grande occasione per mettere in discussione il proprio destino e ripartire daccapo!

Il volume sarà in preorder sul sito di Trincea Ibiza dal 12 settembre al 15 ottobre 2026, con dei gadget speciali in allegato, per poi uscire ufficialmente in occasione di Lucca Comics 2026. In aggiunta al fumetto, il preorder comprende:

* Uno sticker olografico realizzato da Luciop;

* Due carte speciali Spaccapianeti (di cui una illustrata da Jazz Manciola);

* Un disegno di Martoz sul frontespizio.

Il volume sarà disponibile a Lucca Comics & Games 2026 nell’Area Self allo stand di Trincea Ibiza, dove Martoz incontrerà il pubblico e dedicherà il volume.

A seguire, come tutte le pubblicazioni di Trincea Ibiza, il volume sarà disponibile sul sito, in librerie indipendenti selezionate e a tutte le fiere a cui partecipano il collettivo o l’autore.

Tutti gli aggiornamenti su Trincea Ibiza e le loro attività sono sempre condivisi sul profilo Instagram @trincea_ibiza