Weird Book presenta Oasi vol. 1

Comunicato stampa

In una notte di pioggia battente in autostrada, un aspirante suicida entra in un’area di servizio che diventa una trappola per il protagonista, Filippo, e gli altri sventurati, bloccati a causa di un evento più unico che raro: una pantera fuggita da un circo vicino che si aggira nei dintorni della struttura.

Oasi, publicato da Weird Book, è il primo di due volumi a fumetti, scritto da Alessia Poliandri per i disegni di Riccardo Audisio, che intreccia le vite di più personaggi, uniti da un pericolo incombente, che li porta a confrontarsi tra loro mettendo a nudo le proprie debolezze e qualità, riacquistando quella condizione umana sempre più distante dalle loro, e nostre, esistenze.

Oasi vol. 1

Alessia Poliandri, Riccardo Audisio

Weird Book, 2025

116 pagine, brossurato, colori – 17,90 €

ISBN: 9791281603325