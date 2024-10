Weird Book presenta il secondo volume di “Femina”

Comunicato stampa

Weird Book pubblica in Italia il secondo volume della trilogia Femina, firmata da Janka Creator.

Veronica, allontanatasi da Resin, scopre un luogo inesplorato del Pianeta dove si imbatte in feroci animali che non aveva mai visto. Intanto all’Acropoli vige il lutto per la Somma Profeta di Resin, morta sotto il crollo del monte Janka. Mentre Femina onora la tomba della Profeta, farà la conoscenza di uno strano animale col quale partirà alla ricerca di Veronica verso la parte inesplorata di Resin, dove incontrerà le Primitive, una tribù autoctona…Ma chi sono in realtà la Primitive? Cosa sveleranno a Femina riguardo la nascita delle Amazzoni e del loro scomparso Creatore? Il viaggio di Femina continua alla ricerca della verità.

Femina vol. 2

Janka Creator

Weird Book, 2024

100 pagine, brossurato, colori – 17,90 €

ISBN: 9791281603158