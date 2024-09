Venom: The Last Dance verso debutto record al Box Office USA

Secondo Box Office Pro, Venom: The Last Dance, il terzo e ultimo capitolo sul personaggio di Eddie Brock si appresta a un debutto al botteghino USA tra gli 80 e i 120 milioni di dollari, con un incasso complessivo stimato tra i 250 e i 300 milioni e un’apertura in linea con i predecessori.

Secondo il sito, l’annuncio che questo sarà l’ultimo capitolo del franchise dovrebbe aiutare la sua performance, a causa anche di una relativa mancanza di film di supereroi in uscita nei cinema nel 2024, elemento che in qualche modo ne aiuterebbe il debutto nelle sale.

Lo stesso sito indica che The Last Dance potrebbe essere influenzato negativamente dal sequel di Joker che si è aggiudicato lo slot del primo fine settimana di ottobre in precedenza occupato da Venom e da Let There Be Carnage. Joker: Folie à Deux, in uscita tre settimane prima di The Last Dance, potrebbe intaccare il weekend di debutto del simbionte, ma questo fattore sembra sempre più improbabile a causa delle scarse prevendite di Folie à Deux che nelle ultime settimane hanno avuto un andamento in forte calo.