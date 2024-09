Venom: The Last Dance uscirà in Cina

Venom: The Last Dance, il terzo e ultimo capitolo sull’anti-eroe Marvel, uscirà anche in Cina il prossimo 23 ottobre, due giorni prima della release americana fissata per il 25 ottobre.

Il primo capitolo interpretato da Tom Hardy ha incassato in Cina 270 milioni di dollari all’epoca, rappresentando così poco più di 1/3 degli 856 milioni di dollari che la pellicola Sony raccolse complessivamente, mentre Venom: Let There Be Carnage del 2021 non uscì nella Repubblica Popolare.

Diretto da Kelly Marcel, Venom:The Last Dance vede nel cast Chiwetel Ejiofor, Juno Temple, Rhys Ifans, Peggy Lu, Alanna Ubach e Stephen Graham.