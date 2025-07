Vanessa Kirby parla di Franklin e della forza primordiale di Sue Storm

Attenzione, questo articolo potrebbe contenere spoiler sul film I Fantastici Quattro – Gli Inizi

In una lunga intervista con Variety, l’attrice Vanessa Kirby ha parlato in maniera dettagliata del ruolo di Susan Storm da lei interpretato nel film Marvel Studios sulla famiglia di eroi della Casa delle Idee, e soprattutto della lotta della Donna Invisibile per salvare al tempo stesso la Terra e il proprio figlio, Franklin, evidenziando in particolare la grande empatia che ha generato nel cast la presenza di un reale bebè.

È stato così toccante. Per noi era importante avere questo bambino al centro di questa famiglia, e per questi uomini essere zii e padri. Questo bambino è davvero il cuore della storia, e c’è qualcosa in questa nuova vita che stanno proteggendo. Non stanno solo proteggendo il mondo. Riguarda ciò che questa nuova consapevolezza rappresenta.

Il 100% del film è stato girato con una bambina vera. La nostra bambina protagonista, Ada, una bambina, era semplicemente paradisiaca. Avevamo molti altri bambini che recitavano con noi e ci aiutavano. Ci siamo affezionati molto a loro, ed erano parte integrante del nostro percorso. Diventava quasi strano se non fossero presenti.

In particolare, la Kirby ha parlato di una delle sequenze più importanti della pellicola, in cui Susan parla alla folla davanti al Baxter Building.

Inoltre, è impegnativo. Il discorso di Sue è stato girato di notte. Era molto tardi e stavamo girando in inverno a Londra, e tutti i bambini piangevano esattamente sulla stessa battuta. Ho pensato: “Sto forse raccontando qualcosa di così brutto che piangono tutti nello stesso momento?”. I bambini sono gli attori più naturali del mondo.

L’attrice ha voluto in particolare fare presente la forza del suo personaggio, da lei definita quasi “primordiale”. Un elemento che l’ha aiutata moltissimo nella sua interpretazione.