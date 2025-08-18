Vanessa Kirby: “In Avengers: Doomsday vedremo una differente Susan Storm”

Il seguente articolo contiene spoiler su I Fantastici Quattro – Gli Inizi

Nel corso di una intervista a MovieWeb riguardante il film Netflix Night Always Comes, che la vede protagonista, l’attrice Vanessa Kirby ha avuto modo di parlare di Avengers: Doomsday, sottolineando come una determinante sequenza de I Fantastici Quattro – Gli Inizi stia in parte influenzando Susan Storm e quindi la sua interpretazione.

In particolare, l’attrice si riferisce alla sequenza in cui Susan, dopo avere sconfitto Galactus, perda la vita per poi essere resuscitata dal piccolo Franklin.

Ho riflettuto molto, lavorando su Avengers e altre cose, su come una persona che ha vissuto, nell’arco di una settimana circa, qualcuno che ha partorito, è morta ed è tornata in vita, e come una esperienza di morte del genere ti cambierebbe. Ho ascoltato molte persone che hanno vissuto esperienze del genere e cosa hanno imparato, e quindi quanto siano diverse dopo essere tornate indietro.