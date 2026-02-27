Un maggio ricco di fumetti a Roma con il nuovo ARF! Festival

L’ARF! festival è esploso! Almeno per come è stato fino ad ora. Il festival del fumetto che ogni anno va in scena a Roma, nel quartiere di Testaccio, si prepara a cambiare forma, diventando più grande e più inclusivo.

Da quest’anno ARF! non durerà il solito weekend lungo a metà maggio, ma si estenderà per circa tre settimane, animando la Capitale di iniziative a tema fumetti per buona parte del mese di maggio e oltre. Le mostre e gli eventi non si concentreranno in un unico luogo, ma saranno distribuiti in più punti della città conferendo un carattere itinerante alla manifestazione.

Dal 14 maggio sarà visitabile la mostra dedicata a due grandi protagonisti della nona arte, grazie alla collaborazione con l’Istituto Cervantes. L’esposizione avrà luogo all’interno dell’istituto stesso, nella Sala Dalì, all’interno della splendida cornice di Piazza Navona. I protagonisti della mostra verranno svelati nelle prossime settimane e le loro opere rimarranno a disposizione del pubblico fino al 4 luglio.

Il 22, 23 e 24 maggio andrà in scena l’ARF! Kids, iniziativa dedicata interamente ai più piccoli con laboratori creativi curati da esperti del settore. Si svolgerà all’interno della Città dell’Altra Economia (CAE), la precedente location del festival, mentre poco distante, al Campo Boario sul palco di Testaccio Estate, sarà presente il super ospite di quest’anno con tanto di mostra dedicata, firmacopie e talk show serale.

Il weekend successivo, dal 29 al 31 maggio, il festival atterrerà nel quartiere di Garbatella, all’interno di luoghi-simbolo come Casetta Rossa, Villetta Social Lab e l’Hub Culturale Moby Dick. Saranno tre giorni di festa per il fumetto indie grazie alla collaborazione con LA SELF, una mostra organizzata dal Collettivo Viscosa e le masterclass delle scuole e accademie del Fumetto e illustrazione. Immancabile anche lo spazio di Job ARF! per opportunità professionale per i fumettisti esordienti.

Il tutto sarà totalmente gratuito e accessibile per chiunque, senza bisogno di ticket o abbonamenti, rendendo ARF! festival del fumetto più accessibile che mai!