Avengers: Endgame supera Avatar, è il film con il maggior incasso nella storia

Avengers: Endgame è tornato ad essere il film con il maggior incasso nella storia del cinema, superando nuovamente Avatar di James Cameron.
La nuova versione della pellicola Marvel Studios, Avengers: Endgame Extra ha fatto raggiungere un incasso globale di 2.925 miliardi di dollari, superando di poco il kolossal ambientato sul pianeta Pandora, che aveva totalizzato 2.923 miliardi di dollari a livello mondiale dopo ben cinque riedizioni dello stesso film, l’ultima delle quali uscita nelle sale nel 2021.