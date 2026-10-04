Avengers: Endgame supera Avatar, è il film con il maggior incasso nella storia

4 Ottobre 2026
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La pellicola Marvel Studios supera nuovamente il film di James Cameron al box office.
Avengersendgame extra

Avengers: Endgame è tornato ad essere il film con il maggior incasso nella storia del cinema, superando nuovamente Avatar di James Cameron.

La nuova versione della pellicola Marvel Studios, Avengers: Endgame Extra ha fatto raggiungere un incasso globale di 2.925 miliardi di dollari, superando di poco il kolossal ambientato sul pianeta Pandora, che aveva totalizzato 2.923 miliardi di dollari a livello mondiale dopo ben cinque riedizioni dello stesso film, l’ultima delle quali uscita nelle sale nel 2021.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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