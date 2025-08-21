Tramell Tillman nel cast di Spider-Man: Brand New Day

Tramell Tillman nel cast di Spider-Man: Brand New Day

Nuovo ingresso nel cast della pellicola con protagonista Tom Holland.
Carlo Coratelli
Pubblicato il

Variety informa che l’attore Tramell Tillman è entrato nel cast di Spider-Man: Brand New Day, il nuovo adattamento cinematografico sull’arrampicamuri attualmente in lavorazione, in un ruolo al momento tenuto segreto.

Tillman si aggiunge a un cast composto da Zendaya, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Mark Ruffalo, Sadie Sink e Liza Colón-Zayas. Nelle ultime ore, indiscrezioni indicano l’ingresso di Florence Pugh nella pellicola, anche se al momento non vi sono conferme ufficiali.

Sony e Marvel Studios non hanno commentato la notizia.

