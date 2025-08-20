Torna Illustrada: tre giorni dedicati ai libri scritti e disegnati

Dal 12 al 14 settembre, Mondovì si trasforma nel cuore pulsante dell’illustrazione per l’editoria con la nuova edizione di Illustrada, il festival, giunto alla sua nona edizione, che unisce grandi nomi del panorama internazionale, giovani talenti, laboratori creativi, presentazioni e un programma ricchissimo di appuntamenti per tutte le età.

Protagonista della rassegna sarà Rebecca Dautremer, con un workshop intensivo di specializzazione indirizzato a illustratori e illustratrici, che in due sole settimane ha visto candidarsi più di 40 persone. I posti sono stati tutti assegnati, ma chi lo vorrà potrà incontrare la grande illustratrice francese durante tutto il weekend di Illustrada.

Si parte venerdì 12 settembre, al Museo della Ceramica, alle ore 18:00, con l’inaugurazione della mostra di Rébecca Dautremer, ospite d’onore del festival, una tra le figure più importanti nel panorama dell’illustrazione contemporanea, autrice e illustratrice di opere tradotte in tutto il mondo. Seguiranno le inaugurazioni delle mostre dedicate a Ester Armanino, vincitrice del Premio Gigante delle Langhe, e Alessia Iorno, vincitrice della seconda edizione del concorso “Il mio primo libro di figure”. La serata prosegue alle ore 19:30 con la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso promosso da Illustrada in collaborazione con Gribaudo e Autori di Immagini, presso Palazzo Fauzone Relais. La seratà si concluderà con l’evento conviviale Sketch & Drink, dalle ore 21:30 presso l’Antico Borgo, Mondovì Piazza.

Sabato 13 settembre il festival entra nel vivo: torna la mostra mercato con illustratori e illustratrici provenienti da tutta Italia, selezionate accuratamente dalla direzione artistica tra quasi 80 candidature. Anche in questa giornata, il Museo della Ceramica ospiterà importanti momenti di confronto come le Portfolio Review, che vedranno coinvolti editor, illustratori ed esperti del settore. Piazza maggiore sarà teatro di numerosi laboratori per bambini e ragazzi, curati da autori e illustratori come Silvia Borando, Laura Scarpa, Ester Armanino, Letizia Iannaccone, Alessia Iorno e altri.

Il Salotto del Libro accoglierà lettori e appassionati con presentazioni, firmacopie e incontri con grandi nomi della letteratura illustrata, come Guia Risari, Cinzia Ghigliano e Flavia Ruotolo.

Alle ore 18:00, nella Sala conferenze del Museo, imperdibile la lezione magistrale di Rébecca Dautremer, moderata da Caterina Ramonda, con firmacopie a seguire.

La giornata si chiuderà con grandi novità: un Live Painting e una serata Open BIC presso l’Antico Borgo: un’esperienza coinvolgente in cui musica e illustrazione si fonderanno dal vivo.

Domenica 14 settembre, le attività e i laboratori per i bambini proseguiranno, ad esempio, con la presentazione dell’albo “Sotto la pelliccia” di Letizia Iannaccone e Alessia Iorno, nato dalla seconda edizione del concorso di Illustrada “Il mio primo libro di figure” e del libro “Se fossi Ugo” di Sergio Olivotti e Giulia Pastorino, vincitore del Premio Andersen 2025.

Nel pomeriggio, spazio ancora alla creatività con laboratori per tutte le età e le Letture ad Alta Voce.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, le prenotazioni apriranno a partire dal 13 agosto su Eventbrite. Per rimanere aggiornati, consultare il sito www.illustrada.it e le pagine social (Instagram e Facebook) del Festival Illustrada.

Il Festival Illustrada è un’iniziativa di Illustrada Associazione Culturale, resa possibile grazie al patrocinio e al contributo del Comune di Mondovì, con il sostegno di Fondazione CRC e Fondazione CRT, grazie anche alla sponsorship di Coop Liguria e Master Security, con il supporto di Fondazione Museo della Ceramica Vecchia di Mondovì, Assimondo Assicurazioni, e grazie a numerosi collaboratori e volontari.