Torna il Palermo Comic Convention

Alla sua decima edizione, torna ai cantieri culturali della Zisa uno dei principali festival siciliani dedicato al mondo dei fumetti: il Palermo Comic Convention.

Nato nel 2025 da un’idea di Alessio Riolo e Antonio Scuzzarella, l’evento attrae ogni anno case editrici, negozi specializzati, artisti di livello internazionale e soprattutto pubblico di ogni età.

Manifesto di Maurizio Rosenzweig

Oltre a fornire un’occasione di svago, di acquisto di volumi rari e gadget, il Palermo Comic Convention è anche un momento di incontro tra pubblico e artisti, un evento in cui attorno al divertimento si condensano anche cultura, formazione e approfondimento sui temi più attuali, oltre quelli fumettistici.

Ciò è provato dalle numerose conferenze intessute nel programma di questa edizione. Un esempio è fornito da Ombre, Incubi e Delitti. L’età dell’oro del cinema noir americano, una analisi retrospettiva del genere cinematografico a cura di VictorLaszlo88 e Ivan Scinardo, direttore del CSC Sede Sicilia.

Altra conferenza degna di interesse è, poi, quella che avrà luogo il giorno 12 dal titolo 25 anni de I cento passi, un incontro sull’antimafia che ripercorrerà la parabola esistenziale e professionale di Peppino Impastato a cura di Marco Rizzo – giornalista e fumettista – e di Luisa Impastato, presidente di “Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato”.

Non mancheranno, poi, talk, mostre a opera dell’Accademia delle Belle arti di Palermo, nonché tornei, concerti e gare di cosplay.

A chiudere l’evento un DJ SET di musica techno.