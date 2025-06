Torna a Pisa “Giorni di Tuono”, nel segno di Tuono Pettinato

Comunicato stampa

GIORNI DI TUONO

La quarta edizione del festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato

Da venerdì 13 a domenica 15 giugno 2025

Pisa | Luoghi vari | Ingresso libero

Giunge alla quarta edizione ‘Giorni di Tuono’, il festival di fumetti, musica e cinema nel segno di Tuono Pettinato, in programma a Pisa da venerdì 13 a domenica 15 giugno. La manifestazione organizzata dalla Fondazione Tuono Pettinato, con il contributo del Comune di Pisa e del Consiglio regionale della Toscana, torna a toccare vari luoghi del centro storico cittadino attraverso un programma ricco di ospiti ed eventi, tutti ad ingresso libero, mantenendo il classico tratto distintivo “tuonesco”, quel proverbiale sguardo sornione e ironico per decodificare la realtà.

L’artista pisano verrà celebrato anche quest’anno con una mostra di tavole originali presso il Museo della Grafica. Stavolta tocca a “Non è mica la fine del mondo”, il fumetto sul cambiamento climatico scritto nel 2017 a quattro mani con Francesca Riccioni.

Tra gli artisti in programma, Francesca Ghermandi, autrice del manifesto del Festival, con un magnifico ritratto di Tuono che tiene in mano una penna come fosse una bacchetta magica. La fumettista bolognese sarà protagonista con una mostra presso lo Studio Gennai delle tavole tratte da “I misteri dell’Oceano Intergalattico”, libro vincitore del premio Tuono Pettinato, e presenterà il recente “Babbo dove sei?” in un incontro sul tema delle autobiografie a fumetti assieme ad Alice Milani, autrice di “Nel paese degli Inuit”, e Virginia Tonfoni, co-autrice con il Gruppo SnIF del saggio “For real. Il fumetto italiano tra realtà e realismo”.

Ricchi di ospiti i due panel “Grandi artisti moderni e contemporanei nel fumetto italiano” e “Charlie Hebdo: la satira a 10 anni da un attentato”, realizzati in collaborazione con la rassegna “Fumetti & Popcorn”. Nel primo, una chiacchierata con Paolo Bacilieri, Sakka, Sarah Mazzetti, Maicol&Mirco e Otto Gabos. Nel secondo, scambio di idee tra Vauro, Mario Natangelo, Emiliano Pagani e Valentina De Poli.

Uno degli aspetti principali del festival rimane quello della contaminazione tra fumetto, musica e cinema. Con un ospite d’eccezione come Roberto Recchioni si parlerà del suo “Shin Nosferatu”, una personale rilettura delle vicende del celebre vampiro e, a seguire, aprirà la ‘Maratuona” a tema vampiri la proiezione di “Nosferatu” di Murnau, sonorizzato dal vivo da Davide Barbafiera, Tommaso Tanzini e Nicola Stalliti.

Altro nome di spicco quello di Gianluigi Toccafondo, artista visivo di fama internazionale, che presenterà il suo ultimo capolavoro animato, “La voce delle sirene”, assieme a Marco Molinelli dei C’mon Tigre, autore delle musiche.

E la musica sarà presente in programma anche nell’incontro che coinvolgerà Lorenzo Coltellacci e Mattia Tassaro, autori di “E’ mia la colpa. La vita dei Joy Division” e “Morire non importa. The Cure: le radici del mito”, assieme a Holdenaccio, che parlerà di “Elliott Smith – Going Nowhere”, ma anche del più recente “Senza rabbia non vale nulla”. Per la musica dal vivo, invece, spazio all’elettronica di Mat64 e Dottor Pira e al noise sperimentale di OvO.

Spazio anche per la televisione con Gian Loreto Carbone, voce storica di “Chi l’ha visto?”, programma cult di Tuono Pettinato, tra le fonti d’ispirazione per “Corpicino” e “Chatwin”, che presenterà la sua autobiografia “Sì, io l’ho visto!”, e per la stand-up comedy, con un evento che vedrà protagonista l’attrice Giorgia Fumo.

Omaggio ai Peanuts, che compiono 75 anni, ospite Francesco Matteuzzi, tra gli autori di “Funny Things – Una biografia a strisce su Charles M. Schulz”, per una colazione particolare, con un laboratorio per bimbi da 0 a 99 anni e tanto altro.

Tra gli approfondimenti, anche la proiezione in anteprima del documentario “Generazione Fumetto” e l’incontro con il regista Omar Rashid e alcuni tra i protagonisti (Maicol&Mirco, Rita Petruccioli e Roberto Recchioni), ma anche la presentazione del fumetto “La crepa” di Luca Ralli.

Tra le mostre, lo Studio Gennai ospiterà anche il lavoro di Eva Daffara, autrice di “Lindy Hop dall’Aldilà”, vincitrice della Borsa di Studio Tuono Pettinato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, mentre al Cantiere Sanbernardo ci sarà spazio per “Muri resistenti”, curata da Alessandro De Rosa, con i graffiti sul tema della Resistenza in collaborazione con Anpi.

Nel corso del Festival si potrà inoltre visitare presso la SMS Biblioteca comunale la mostra dei fumetti realizzati da ragazze e ragazzi delle scuole pisane nell’ambito del laboratorio “Magnifici Lavativi”, corso di fumetti con insegnanti d’eccezione come Alice Milani, Giovanni Timpano e Francesco Catelani.

Info e programma completo sul sito www.fondazionetuonopettinato.it