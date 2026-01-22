Tom King elogia Milly Alcock: “L’assoluta incarnazione di Supergirl”

22 Gennaio 2026
di
Lo sceneggiatore esprime tutto il suo entusiasmo sul film DC Studios e la sua protagonista.
Supergirl

Intervenendo al podcast “We Got Issues”, lo sceneggiatore Tom King ha espresso tutto il suo entusiasmo su Supergirl, l’adattamento cinematografico dell’eroina DC Comics, elogiando in primis la sua protagonista Milly Alcock.

King ha affermato di essere rimasto colpito dall’interpretazione della giovane attrice, definendo la sua performance “incredibile” e aggiungendo che si tratta “dell’incarnazione assoluta di Supergirl”. King ha inoltre aggiunto che la Alcock “brilla nel ruolo” e che “stupirà il pubblico” con quella che ha definito una interpretazione umana, reale e concreta, e al tempo stesso profondamente stimolante.

Lo sceneggiatore si è detto “immensamente orgoglioso” della produzione della pellicola, sottolineando lo sforzo di collaborazione nel progetto, ed esprimendo il suo orgoglio nel lavorare fianco a fianco del team creativo per dare vita a “questa visione grande e unica”, concludendo che i fan possono aspettarsi che il film rifletta il tono concreto ma emozionante del fumetto da cui è tratto.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

