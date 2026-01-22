Tom King elogia Milly Alcock: “L’assoluta incarnazione di Supergirl”

Intervenendo al podcast “We Got Issues”, lo sceneggiatore Tom King ha espresso tutto il suo entusiasmo su Supergirl, l’adattamento cinematografico dell’eroina DC Comics, elogiando in primis la sua protagonista Milly Alcock.

King ha affermato di essere rimasto colpito dall’interpretazione della giovane attrice, definendo la sua performance “incredibile” e aggiungendo che si tratta “dell’incarnazione assoluta di Supergirl”. King ha inoltre aggiunto che la Alcock “brilla nel ruolo” e che “stupirà il pubblico” con quella che ha definito una interpretazione umana, reale e concreta, e al tempo stesso profondamente stimolante.

Lo sceneggiatore si è detto “immensamente orgoglioso” della produzione della pellicola, sottolineando lo sforzo di collaborazione nel progetto, ed esprimendo il suo orgoglio nel lavorare fianco a fianco del team creativo per dare vita a “questa visione grande e unica”, concludendo che i fan possono aspettarsi che il film rifletta il tono concreto ma emozionante del fumetto da cui è tratto.