La paura di una Lanterna Verde, Spider-Man verso le sale

Lanterns

Come noto, nei giorni scorsi i DC Studios hanno ufficialmente diffuso il nuovo trailer (in realtà un altro teaser) di Lanterns, la serie HBO Max facente parte del DC Universe con protagonisti Kyle Chandler e Aaron Pierre. Il filmato, più strutturato rispetto al precedente, fornisce un quadro generale dello show muovendosi su più livelli narrativi.

Il teaser, infatti, punta fortemente sul rapporto mentore/allievo tra i personaggi di Hal Jordan (Chandler) e John Stewart (Pierre), costruendo una dinamica molto conflittuale almeno per quanto riguarda il primo, delineato come una Lanterna Verde con alle spalle una esperienza lunga e travagliata. La percezione è quella di un passaggio di testimone definitivo rispetto a un semplice addestramento, elemento che ovviamente sarà la serie stessa a dovere rivelare o meno.

Per il resto, il filmato evidenzia l’intreccio tra genere poliziesco e Sci-Fi, mostrando più sequenze condite dall’uso dell’anello e quindi con più utilizzo di effetti visivi, con l’ovvio tentativo di attirare l’attenzione anche su un pubblico più vasto rispetto a quello degli appassionati di fumetti. A tutto questo si aggiunge, inoltre, anche una forte tensione emotiva che si concentra su una delle tematiche più famose della saga a fumetti: la paura.

Questa emozione è da sempre l’antitesi rispetto alla volontà che muove le azioni dei membri del Corpo delle Lanterne Verdi, e probabilmente avrà un peso determinante all’interno dello show, probabilmente anche dal punto di vista del mistero che circonda la piccola cittadina in cui i due protagonisti si recano a indagare.

Ulteriore elemento di interesse, infine, è la presenza nel finale del trailer dell’attrice Laura Linney in un ruolo al momento sconosciuto, presenza questa che fornisce un ulteriore incipit a guardare lo show.

Spider-Man: Brand New Day

Dopo alcuni primi passi di cui abbiamo parlato in una precedente puntata, Sony e Marvel Studios stanno iniziando ad accelerare la campagna promozionale del nuovo capitolo cinematografico sull’arrampicamuri. Nei giorni scorsi, gli attori Tom Holland e Zendaya hanno iniziato il press tour globale che li porterà in diverse città del mondo a cui si aggiunge la contemporanea realizzazione di filmati appositi, come quello che vedrà Holland assieme alla squadra di calcio del Barcellona.

Nel frattempo, continuano ad emergere varie iniziative legate alla pellicola diretta da Destin Daniel Cretton, tra cui è da segnalare Spider-Man: Brand New School Day, volume a fumetti specificatamente realizzato per un pubblico di bambini scritto da Steve Foxe e Marco Rizzo e illustrato da Mario del Pennino, Lelio Bonaccorso, Claudio Sciarron, Arianna Florean e molti altri

Il libro, composto da oltre 250 pagine, fa parte della collana Spider-Man: Homeroom Heroes, collana della Marvel Comics rivolta a lettori di tutte le età, incentrata sulle avventure adolescenziali di Peter Parker.

Il giovane supereroe Spider-Man ha già abbastanza problemi a proteggere New York da nemici come Electro e Tombstone, ma se a questo si aggiunge la sua vita da liceale Peter Parker, la situazione diventa davvero stressante. Per fortuna, Spidey può contare sui suoi lancia-ragnatele, sul senso di ragno, su alcuni super amici e su un talento innato per risolvere i problemi in modo creativo! Le superstar Marvel, tra cui She-Hulk, Scarlet Witch, Capitan America e Hulk Rosso, si uniscono al divertimento in scontri con nemici letali come Electro, Tombstone, Spot, Mysterio, la Serpent Squad e altri sinistri supercriminali!

Sul fronte del merchandise, sono state rivelate le prime immagini dei prodotti LEGO ispirati al film, di cui vi abbiamo accennato in precedenza, che mostrano il blindato Spider-Man Super Chompin e Spider-Man contro Hulk – Epic Clash, che ricostruisce una sequenza che probabilmente vedremo all’interno del film.

Supergirl

Continua incessante anche la campagna promozionale inerente il film della ragazza d’acciaio, che sta affrontando le ultime settimane prima del debutto nelle sale di tutto il mondo.

Nei giorni scorsi Sock Candy, il marchio di calze di Los Angeles creato dall’influencer di moda Mary Gui, ha annunciato il lancio della sua nuova collezione Supergirl x Sock Candy, ispirata alla supereroina interpretata da Milly Alcock.

La collezione, diretta a un pubblico femminile, ha come obiettivo principale quello di trasmettere la forza, la sicurezza e l’estetica distintiva di Supergirl attraverso le inconfondibili silhouette delle calze trasparenti e scintillanti del noto marchio, citando anche nei prodotti il fedele cane Krypto.

Altra importante partnership è quella tra Booster Juice, celebre catena canadese di bar specializzati in frullati (smoothies) e succhi freschi, fondata nel 1999, e DC Studios con il lancio di due nuovi prodotti in edizione limitata ispirati al film. Il prodotto di punta della collaborazione è il nuovo Superpower Smoothie (220-440 kcal), un mix tropicale di mango, banana, frutto della passione e succo di guava, guarnito con yogurt gelato alla vaniglia e una sorprendente decorazione di spirulina blu.

A completare il menu in edizione limitata c’è il Cosmo Crunch Booster Ball (140 kcal), una piccola sfera a base di spirulina blu, burro di arachidi, cioccolato bianco, miele, proteine ​​alla vaniglia, semi di canapa e semi di chia. Entrambi i prodotti sarahno disponibili presso i punti vendita Booster Juice per un periodo limitato legato all’uscita della pellicola.

Nel frattempo, Warner Bros. Consumer Products ha annunciato una nuova collezione globale di merchandise del film in collaborazione con numerosi licenziatari e partner commerciali tra i più famosi e la partecipazione di linee di rivendita tra le quali sono da citare Funko, McFarlane Toys, Mattel, Rubies, BoxLunch, Crocs e molti altri.

L’obiettivo di questa speciale linea, che comprende oggetti da collezione, abbigliamento per bambini e adulti, giocattoli, articoli per la casa e altro ancora è quello di celebrare Supergirl/Kara Zor-El come un’iconica supereroina per le nuove generazioni, con design ispirati all’avventura cosmica ricca di azione del film.

La storia di Supergirl è sempre stata incentrata sulla forza, il coraggio e la scoperta dell’eroe che è in ognuno di noi. Quindi preparatevi, perché questo film invita il pubblico a unirsi al suo emozionante viaggio – ha dichiarato Robert Oberschelp, Presidente di Global Consumer Products presso Warner Bros. Discovery – In collaborazione con DC Studios e i nostri partner, abbiamo creato un programma globale ricco di idee e oggetti iconici per i fan. Non vediamo l’ora che i fan esplorino, si connettano e volino al fianco di Supergirl.

Con l’avvicinarsi della data di uscita, anche DC Comics ha ampliato la sua linea di merchandising ufficiale disponibile sul proprio shop.dc.com. La collezione comprende una vasta gamma di abbigliamento e accessori, da giacche bomber e felpe con cappuccio a t-shirt, custodie per cellulari e bicchieri, puntando fortemente sul personaggio di Lobo oltre che sulla protagonista.

Tra i pezzi migliori spiccano la giacca bomber Sticker Bomb, una canotta di Lobo con la scritta “My Code Is Iron” e diverse magliette a tema kryptoniano. Anche i fan di Krypto troveranno qualcosa di speciale, con una maglietta Comfort Colors dedicata e una statuetta Funko Pop di Supergirl e del suo cane.