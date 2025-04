Tom Holland: “Spider-Man: Brand New Day è un nuovo inizio”

Come noto, nelle scorse ore la Sony ha annunciato, nel corso del CinemaCon in corso a Las Vegas, il titolo ufficiale del nuovo film sull’arrampicamuri, Spider-Man: Brand New Day. Non potendo essere presente all’evento perché impegnato nelle riprese di The Odyssey di Christopher Nolan, l’attore Tom Holland ha commentato la notizia con un video trasmesso al pubblico.

Mi dispiace tanto di non potere essere con voi. Sono dall’altra parte del mondo a girare un film. So che vi abbiamo lasciato con un enorme cliffhanger alla fine di “No Way Home”, quindi “Spider-Man: Brand New Day” è un nuovo inizio. E’ esattamente questo. E’ tutto quello che posso dire.

Spider-Man: Brand New Day, che vede nel cast Zendaya e Sadie Sink, sarà diretto da Destin Daniel Cretton e uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.