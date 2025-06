Thunderbolts e le difficoltà del Box Office

Un lungo articolo di Variety evidenzia le difficoltà avute da Thunderbolts* al box office USA. La pellicola, infatti, dopo un ottima partenza circondata da un responso positivo di critica e pubblico, ha faticato non poco anche a causa di un mese di maggio denso di altri blockbuster, arrivando al momento alla cifra complessiva di 377 milioni di dollari.

L’articolo indica che il film Marvel Studios avrebbe dovuto incassare 425 milioni di dollari in tutto il mondo per raggiungere il pareggio, una cifra che sembra irraggiungibile. La stessa rivista ricorda comunque come la major non sia gravata come gli studios rivali dai profitti o dalle perdite dei singoli film, aggiungendo che l’azienda può recuperare parte dei costi attraverso Disney Plus e altri mercati dell’intrattenimento, senza dimenticare gli ingenti flussi di entrate derivanti dal merchandise, parchi a tema e crociere.

Variety scrive come la pellicola sia un esempio del tentativo della major di diminuire i costi, passando dagli usuali 200/250 milioni di dollari ai 180 milioni, mentre per la commercializzazione dai 120/140 ai 100 milioni.