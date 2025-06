Thunderbolts* dal 30 luglio in Home Video

Dal 30 luglio in uscita per Eagle Pictures Thunderbolts* di Jake Schreier, disponibile in DVD, Blu-Ray, 4K (BD 4K + BD HD) e Steelbook 4K (BD 4K + BD HD), con imperdibili contenuti extra come gag reel, scene eliminate e il commento audio del regista. Trentaseiesimo film del Marvel Cinematic Universe (MCU) e l’ultimo della cosiddetta “Fase Cinque”, il film vede protagonisti le star Florence Pugh e David Harbour.

Dopo la morte di Natasha Romanoff, Yelena Belova fatica a trovare un nuovo scopo. Quando Valentina Allegra de Fontaine le offre una missione segreta, Yelena si ritrova a guidare una squadra di antieroi e ex villain—tra cui Bucky Barnes, Red Guardian, U.S. Agent, Taskmaster e Ghost. Incaricati di affrontare una minaccia che il governo non può gestire ufficialmente, i Thunderbolts devono imparare a fidarsi l’uno dell’altro mentre navigano tra doppi giochi, vecchi rancori e una verità che potrebbe distruggerli. Ma sono davvero eroi… o solo pedine in un gioco più grande?