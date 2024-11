“The Village”, un fumetto indiano approda in Italia grazie a Zen Comics

Comunicato stampa

Il fumetto indiano si sta facendo sempre più strada a livello mondiale, con numerose e interessanti proposte editoriali in grado di spaziare attraverso diversi temi. The Village è una di queste, un crudo horror vecchio stile che ammicca a videogiochi come Resident Evil e ai film di Sam Raimi, Mario Bava e Lucio Fulci.

Pubblicato originariamente dalla casa editrice indiana Yali Dream Creations, il graphic novel approda finalmente in Italia grazie a Zen Comics che aggiunge un nuovo accordo internazionale al proprio curriculum.

Da The Village, inoltre, è stata tratta anche una serie televisiva di successo su Prime Video, visivibile sulla piattaforma pure con doppiaggio italiano. Di cosa parla esattamente The Village?

L’albo segue le vicende del dottor Subramaniam, il quale resta in panne con la sua auto nel bel mezzo del nulla insieme a sua moglie e sua figlia. Nel tentativo di chiedere aiuto perde di vista la sua famiglia, trascinata via insieme al veicolo. Le sue ricerche lo condurranno allora nei meandri di un tetro villaggio apparentemente abbandonato tra le foreste indiane, ancora schiavo di un diabolico passato. Al dottore e pochi altri coraggiosi toccherà sbrogliare la matassa, tra antichi misteri e mostruosità celate nell’ombra.

The Village è scritto da Shamik Dasgupta e disegnato da Gaurav Shrivastav con i colori di Prasad Patnaik.

La traduzione italiana (a cura da Maria Lidia Linari) è stata molto attenta nel raggiungere una certa aderenza circa il testo originale, caratterizzato dalle differenze di casta di alcuni personaggi, al fine di restituire le stesse sensazioni. L’edizione nostrana vanta inoltre una copertina inedita realizzata per l’occasione da Andrea Errico (Zenescope, Sergio Bonelli Editore) con i colori di Francesca D’Aniello (Markosia). L’albo brossurato conta 140 pagine ed è completamente a colori, disponibile su Amazon e richiedibile in fumetteria al prezzo di 18 euro.