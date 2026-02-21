The Untamed: Viola Davis porta sul grande schermo graphic novel

The Hollywood Reporter informa che l’attrice premio Oscar Viola Davis, in collaborazione con la casa di produzione JuVee Productions di Julius Tennon, produrrà l’adattamento per il grande schermo del graphic novel fantasy, di ispirazione africana, The Untamed: A Sinner’s Prayer.

Creato da Sebastian A. Jones, che ne scriverà la sceneggiatura e dirigerà la pellicola, il graphic novel è una storia di vendetta ambientato nel mondo fantastico di Asunda incentrata su un personaggio noto come lo Straniero che torna nella città senza legge di Oasis. In base a un patto empio da questi stipulato, l’uomo ha sette giorni per recuperare le sette anime responsabili dell’omicidio di sua moglie e suo figlio, altrimenti dovrà pagare l’inferno. Ma quando incrocia una giovane orfana di nome Niobe, la sua ricerca di vendetta potrebbe trasformarsi in un cammino verso la redenzione.

Il film verrà prodotto da Davis, Tennon e da Simon Swart e Andrew Cosby di Homeworld Entertainment. Il graphic novel è pubblicato da Jones attraverso la sua casa editrice, Stanger Comics e finanziato attraverso varie campagne sulla piattaforma kickstarter, che hanno avuto un forte seguito.