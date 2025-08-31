James Gunn conferma che serie su Amanda Waller è ancora in lavorazione

Intervistato dalla rivista People, il co-presidente dei DC Studios James Gunn ha confermato che la serie su Amanda Waller con protagonista l’attrice Viola Davis è ancora in lavorazione, anche se lentamente.

Ci stiamo lavorando, quindi vedremo cosa accadrà. Alcune cose si sono evolute più velocemente di altre, e la serie su Waller non è stata la più veloce. Ma non vedo l’ora di vedere Viola indossare nuovamente i suoi pantaloni.