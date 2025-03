First Issue vol. 3 #3 – Let’s go indie!

Let this one be a devil #1 – James Tynion IV, Steve Foxe, Piotr Kowalski, Brad Simpson, Tom Napolitano (Dark Horse Comics, febbraio 2025)

Le leggende folkloristiche americane narrano del Jersey Devil (noto anche come Leeds Devil), un essere nato nel 1573 da una strega che lo maledisse per essere stato il tredicesimo dei suoi figli e perché deforme. Una creatura semi-umana che vivrebbe nelle foreste acquitrinose del New Jersey cibandosi di malcapitati animali, seminando il terrore tra gli abitanti di quei luoghi. È proprio questa leggenda metropolitana che ritroviamo alla base della costruzione narrativa fatta da James Tynion IV e Steve Foxe per questo numero d’esordio che si ispira alla tradizione letteraria delle riviste pulp americane come Weird Tales, contenitori di racconti horror e fantastici. Siamo nel 1900 ed Henry Naughton torna a casa nella fattoria di famiglia sita in una zona rurale e paludosa del Jersey. L’incontro con una mostruosa creatura porta il protagonista a intraprendere un percorso di ricerca della verità sulla natura dello strano essere. Gli autori intrecciano la vita ordinaria del giovane Henry con la fantastica finzione del mito esplorando le origini del Diavolo del Jersey, fino a gettare nuova luce sugli oscuri segreti appartenenti alle tradizioni locali. Quello che ne sortisce è una interessante commistione tra realtà, miti rurali e narrativa storica anime diverse di una sceneggiatura che prende le sembianze di un racconto di cronaca nera. Sullo sfondo si agitano importanti tensioni familiari che raccontano di difficili interazioni umane e fardelli emotivi che trovano origine nella morte del padre del protagonista. I disegni di Piotr Kowalski riescono a cogliere in pieno il tono e il periodo storico degli eventi in tavole dettagliate nelle quali l’uso dell’ombreggiatura mette in evidenza la tensione che attraversa il racconto.

Ferdinando Maresca