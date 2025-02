Tex, sempre Tex, fortissimamente Tex: Sergio Bonelli Editore annuncia la “Collezione Book”

Sergio Bonelli Editore continua a investire sul suo personaggio più longevo e iconico, Tex, annunciando per il prossimo aprile una nuova ristampa cronologica della “Seconda Serie Gigante” (per intenderci, la collana mensile che è ininterrottamente in edicola dal 1958).

Questa ristampa si va ad affiancare a quelle già in corso della serie mensile (TuttoTex , Tex Nuova Ristampa e Classic Tex), e a quelle degli albi collaterali (Super Tex, Tex Willer Extra e l’annunciata ristampa dei texoni SuperTex Speciale).

La peculiarità di questa nuova proposta è che anziché nel classico formato brossurato sarà presentata in veste cartonata, come la Collezione Book di Dylan Dog, che ha ristampato i primi 250 numeri dell’Indagatore dell’Incubo dal 1996 al 2017. Le caratteristiche dovrebbero essere del tutto similari, e il nome ufficiale della testata sarà Tex Collezione Book.

Il primo numero verrà venduto ad uno speciale prezzo di lancio di 3 €, mentre i successivi a 6 €. La periodicità sarà mensile.

Con questa nuova pubblicazione il numero di pagine dedicate al Ranger creato da Bonelli & Galep che ogni mese arriveranno in edicola tra inediti e ristampe raggiunge un nuovo primato, a cui bisogna aggiungere quello delle serie collaterali a periodicità varia (Texone, MaxiTex, Color Tex, Tex Magazine, Tex cartonato “alla francese”, Speciale Tex Willer). In tempi di contrazione del mercato la Sergio Bonelli Editore sembra essere sempre più intenzionata a puntare sul suo personaggio più rappresentativo e, sicuramente, redditizio.