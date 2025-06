Tentacle amplia il suo catalogo di fumetti

Tre anni fa Gianluca Maconi e Andrea Scoppetta hanno fondato l’etichetta Tentacle, destinata a ospitare le loro opere a fumetti. Forti di un ottimo riscontro di pubblico i due autori hanno deciso di iniziare a pubblicare opere di altri autori come Michelle Reviglio e Marie Sann.

Ecco i titoli del loro interessante catalogo

GOLDIE E I TRE ORSI – Michelle Reviglio

Una rivisitazione in chiave moderna e sensuale della fiaba di Riccioli D’Oro. Goldie, in fuga dai fantasmi del suo passato, finisce in una nuova città, per ricominciare una nuova vita. Senza un soldo in tasca e senza alcuna conoscenza, capisce che l’avventura sarà più complessa di quanto avesse immaginato! Ma una serie di incontri causali le fornirà la spinta e il conforto sensuale di cui ha bisogno.

CONNIE LA BARBARA Vol. 1 – Penetrando l’oscurità – Gian Luca Maconi

Demoni da sconfiggere, eserciti da fermare e tanta eccitazione ci attendono. Così potrete incontrare Connie la nostra dolce e sensuale eroina sempre pronta a mettersi nei guai, guidata dalla sua curiosità e dall’amore per l’avventura e il sesso. Connie è un fumetto per adulti, carico di allegria e azione, ma non solo. Scopriamo insieme alla nostra coraggiosa barbara il suo affascinante e bizzarro mondo.

CONNIE LA BARBARA Vol. 2 – I gioielli del principe – Gian Luca Maconi

Il secondo volume del nuovo capolavoro dello SWORD & ZOZZERY. Prosegue il viaggio di Connie, un’avventuriera barbara spinta dalla voglia di scoprire il mondo e affamata di emozioni, sensazioni e peripezie. Avventure erotico-fantasy ad alto tasso di sensualità. In questa nuova avventura la nostra simpatica barbara giunge nel principato di Transia, una terra di confine appena uscita dalla perdita della propria regina. Ci aspettano le nozze reali, colpi di stato, risse da bar e il furto de i gioielli del principe. Un erotismo moderno, ma nella scia dei mitici fumetti zozzi degli anni ’80. Unitevi a Connie nella sua avventura e godete con lei!

CONNIE LA BARBARA Vol. 3 – Colpo grosso in Transia – Gian Luca Maconi

Dalle lande innevate di Clithoria giunge Connie, un’avventuriera barbara spinta dalla voglia di scoprire il mondo e affamata di emozioni. Una visione alternativa della sessualità in un mondo erotico-fantasy. Si conclude l’avventura di Connie nel principato di transia. Maghi, streghe, barbari, imperatori malvagi, e chi più ne ha più ne metta, tutti impegnati a realizzare il… Colpo grosso in Transia.

CONNIE IL FUMETTO GAME – Valentino Sergi/Gian Luca Maconi

Connie la barbara, figlia delle lande innevate di Clithoria, seduttrice di demoni e avventuriera affamata di emozioni, è stata rapita dallo spietato Voyero, un viscido quanto potente stregone ossessionato dal TUO potere. Sì, hai capito bene, in questo libro il problema sei TU, e Connie rischia di lasciarci la pelle. Non vestirai i panni di un guerriero, di una maga o di qualche altro banalissimo eroe; in questo libro i personaggi sanno che stai leggendo la loro storia e contano sulle tue capacità per superare sfide incredibili e mortali. Il destino di Connie dipende dalle tue scelte.

APOCALYPSE Z LOVE – Paola Savinelli/Andrea Scoppetta

Anno 20XX Il volto della Terra è molto cambiato dopo l’impatto del razzo spaziale ss77 con la bomba z83. Molte città sono state rase al suolo da terremoti e tsunami che sono susseguiti alla catastrofe ma, soprattutto, numerose persone sono state infettate dal virus rilasciato dall’ordigno. Uscire per strada significa combattere per la propria vita. Eppure, a volte, ci sono cose più importanti della vita stessa… Può un’apocalisse zombie fermare una ragazza innamorata? Armata della sua katana, Save si muove per la città deserta come la protagonista di un videogioco arcade, decisa a distruggere qualsiasi cosa ostacoli il suo percorso. Con un mix di azione e ironia, tra citazioni cult, zombie affamati, boss finali degni di un film horror anni Ottanta, Save ci conduce in un’avventura adrenalinica, pronta a dimostrare che, a volte, un’apocalisse zombie non è che un altro livello da superare.

KINKAGLIERIE – Marie Sann/Yann Krehl

Sesso e relazioni sono le ultime cose a cui Lizzy pensa quando si trasferisce nella grande città, deve preoccuparsi dello studio, cercare un lavoro per mantenersi e gestire la convivenza con la sua nuova coinquilina, la sarcastica Elva. Inoltre deve ancora riprendersi dalla rottura col fidanzato. Quando, spinta dalla curiosità, la ragazza visita il sexy shop vicino a casa, inizia un viaggio alla scoperta della propria sessualità, esplorando un nuovo lato di sé. Un lato eccitante. Dalle app per incontri, ai sex toys, al bondage, Lizzy ci porterà a conoscere e amare il lato KINK del sesso

INOKI: ANTONIO INOKI TRIBUTE BOOK

Aneddoti sulla vita del simbolo della lotta libera giapponese si alternano a racconti di fantasia pura, riletture, storielle morali dedicate al colorato mondo del wrestling professionale.

Questo libro ti porterà in un viaggio per scoprire chi era e cosa rendeva così speciale Antonio Inoki.

101 ARTBOOK

101 è un artbook che offre uno sguardo nel mondo visionario dell’artista Andrea Scoppetta. Questo volume raccoglie immagini che rappresentano il suo universo creativo, unendo l’estetica dei progetti degli anni ’70 e ’80 alle moderne tecniche di illustrazione. Oltre a essere una semplice raccolta, 101 è un dialogo aperto con gli appassionati di fumetti e mondi fantastici.