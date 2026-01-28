Yggdrasill cover
Speciale: 24 Hour Italy Comics - Sesto Fiorentino (FI) 2007

L’albero e la principessa – Gianluca Maconi

28 Gennaio 2026
Tutto inizia con una goccia... Questa è la storia che Gianluca Maconi ha creato per la 24hic di Firenze Wave nel 2007.
Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.

Questa storia inizia con una nuvola, che dopo un lungo vagare, finalmente trova un posto in cui far piovere….
È stata realizzata nell’ambito della 24hic. Ci sono volute sedici ore. È stata un’esperienza divertente e costruttiva. Inoltre è la prima volta, da quando ho iniziato a pubblicare, che creo un fumetto solo per me stesso. Ciò non toglie che possa comunque piacere a qualcun altro.
Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il mitico Corradi per aver postato l’omaggio che gli ho fatto (sebbene fosse un disegnaccio) e salutarlo insieme a Semerano, Olivieri, Akab, Ausonia, Maicol&Mirco, Hasmann, Plazzi, lo staff dello spaziobianco e tutti gli altri reduci dalla ventiquattrore fiorentina.

Gianluca Maconi (gianmac.blogspot.com/2007/07/lalbero-e-la-principessa.html)

Non aggiungiamo altro: ecco le stupende 24 tavole di Gianluca Maconi.

Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07
Y08 copia
Y09
Y10 copia
Y11
Y12 copia
Y13
Y14
Y15
Y16
Y17
Y18
Y19
Y20
Y21
Y22
Y23
Y24

Biografia

Gianluica Maconi nasce a Pordenone nel 1977. Dopo i primi passi nel mondo delle fanzie, realizza testi e disegni per Beccogiallo dei volumi I delitti di Alleghe e Il delitto Pasolini. Partecipa nel 2007 all’antologia Fortezza Europa di Coniglio Editore. Nel 2008 Laviedi Editore pubblica Yggdrasill, ovvero la versione rivista di questo fumetto nato durante la 24 ore di Firenze Wave – cosa che ripeterà nel 2011 con la storia Piccolo avatar, nata sempre durante una 24hic. Sempre per Lavieri pubblica i primi due volumi dell’ambizioso Viaggio verso Occidente, adattamento dell’omonimo romanzo cinese, e per GGStudio disegna i primi quattro albi di Mediterranea.
Nel 2013 fa parte dei disegnatori della serie Long Wey per Editoriale Aurea, realizzando il secondo numero e quello conclusivo, su testi di Diego Cajelli. Dal 2014 collabora con Disney, Bonelli e Soleil.
Nel 2020 apre, col socio Andrea Scoppetta, l’etichetta Tentacle con cui inizia la produzione della serie Connie la barbara.
Seguitelo su www.instagram.com/gianlucamaconi/.

Gianluca Maconi

Ultimi articoli