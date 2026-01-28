L’albero e la principessa – Gianluca Maconi

Questa storia inizia con una nuvola, che dopo un lungo vagare, finalmente trova un posto in cui far piovere….

È stata realizzata nell’ambito della 24hic. Ci sono volute sedici ore. È stata un’esperienza divertente e costruttiva. Inoltre è la prima volta, da quando ho iniziato a pubblicare, che creo un fumetto solo per me stesso. Ciò non toglie che possa comunque piacere a qualcun altro.

Colgo inoltre l’occasione per ringraziare il mitico Corradi per aver postato l’omaggio che gli ho fatto (sebbene fosse un disegnaccio) e salutarlo insieme a Semerano, Olivieri, Akab, Ausonia, Maicol&Mirco, Hasmann, Plazzi, lo staff dello spaziobianco e tutti gli altri reduci dalla ventiquattrore fiorentina.

Gianluca Maconi (gianmac.blogspot.com/2007/07/lalbero-e-la-principessa.html)