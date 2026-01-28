Nel 2007, il 24 Hour Italy Comics Day si è tenuto il 21 luglio 2007 all’interno dell’Italian Wave Love Festival di Sesto Fiorentino, prima edizione della parentesi di Arezzo Wave lontano da Arezzo. Un manipolo di autori, tra una esibizione di psichedelic-electronic-house-funk e un concerto di Vinicio Capossela.
Non aggiungiamo altro: ecco le stupende 24 tavole di Gianluca Maconi.
L’albero e la principessa – Gianluca Maconi
Biografia
Gianluica Maconi nasce a Pordenone nel 1977. Dopo i primi passi nel mondo delle fanzie, realizza testi e disegni per Beccogiallo dei volumi I delitti di Alleghe e Il delitto Pasolini. Partecipa nel 2007 all’antologia Fortezza Europa di Coniglio Editore. Nel 2008 Laviedi Editore pubblica Yggdrasill, ovvero la versione rivista di questo fumetto nato durante la 24 ore di Firenze Wave – cosa che ripeterà nel 2011 con la storia Piccolo avatar, nata sempre durante una 24hic. Sempre per Lavieri pubblica i primi due volumi dell’ambizioso Viaggio verso Occidente, adattamento dell’omonimo romanzo cinese, e per GGStudio disegna i primi quattro albi di Mediterranea.
Nel 2013 fa parte dei disegnatori della serie Long Wey per Editoriale Aurea, realizzando il secondo numero e quello conclusivo, su testi di Diego Cajelli. Dal 2014 collabora con Disney, Bonelli e Soleil.
Nel 2020 apre, col socio Andrea Scoppetta, l’etichetta Tentacle con cui inizia la produzione della serie Connie la barbara.
