Tenoch Huerta parla del ritorno di Namor in Avengers: Doomsday

Intervistato da La Resolana Con El Capi, l’attore Tenoch Huerta ha parlato per la prima volta del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Namor in Avengers: Doomsday in uscita il prossimo anno. In particolare, Huerta ha evidenziato l’incertezza del casting nel film fino all’ultimo momento, a causa della segretezza dei Marvel Studios, e le differenze tra questa pellicola e Black Panther: Wakanda Forever, in cui venne introdotto il suo personaggio.

Aspettavamo il via libera [dalla Marvel] e i miei agenti negli Stati Uniti non erano sicuri della notizia del mio ritorno. Ce l’hanno detto praticamente verso mezzanotte, e alle 5:30 del mattino è iniziata la diretta streaming della presentazione del cast, e ci hanno detto: ‘Ehi, la notizia sta per uscire’. È stato sorprendente ed è stato bello.

Questa volta la dinamica è stata diversa. Ci sono personaggi ventennali coinvolti nella storia, il che significa che ognuno di noi avrà ruoli più piccoli perché c’è bisogno di spazio per tutti i personaggi e tutti gli universi. Questo rende il ruolo molto più semplice, in termini di tempo ed energie, per realizzare un film come questo.