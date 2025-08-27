Tenoch Huerta parla del ritorno di Namor in Avengers: Doomsday

Tenoch Huerta parla del ritorno di Namor in Avengers: Doomsday

L'attore parla delle differenze con Wakanda Forever e della segretezza Marvel Studios, anche sul casting.
Carlo Coratelli
Pubblicato il

Intervistato da La Resolana Con El Capi, l’attore Tenoch Huerta ha parlato per la prima volta del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe nel ruolo di Namor in Avengers: Doomsday in uscita il prossimo anno. In particolare, Huerta ha evidenziato l’incertezza del casting nel film fino all’ultimo momento, a causa della segretezza dei Marvel Studios, e le differenze tra questa pellicola e Black Panther: Wakanda Forever, in cui venne introdotto il suo personaggio.

Aspettavamo il via libera [dalla Marvel] e i miei agenti negli Stati Uniti non erano sicuri della notizia del mio ritorno. Ce l’hanno detto praticamente verso mezzanotte, e alle 5:30 del mattino è iniziata la diretta streaming della presentazione del cast, e ci hanno detto: ‘Ehi, la notizia sta per uscire’. È stato sorprendente ed è stato bello.

Questa volta la dinamica è stata diversa. Ci sono personaggi ventennali coinvolti nella storia, il che significa che ognuno di noi avrà ruoli più piccoli perché c’è bisogno di spazio per tutti i personaggi e tutti gli universi. Questo rende il ruolo molto più semplice, in termini di tempo ed energie, per realizzare un film come questo.

Leggi altri articoli su: , ,,

ALTRO IN Notizie

Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *