Superman: Warner Bros. punta anche ai Golden Globes

Variety riporta che Warner Bros. Discovery ha presentato Superman, il nuovo adattamento cinematografico sull’uomo d’acciaio, ai Golden Globes nella categoria dei film drammatici, confermando l’intenzione della major di posizionare la pellicola nella stagione dei premi in maniera più seria di quanto si pensasse.

La pellicola diretta da James Gunn è stata presentata per le categorie come miglior film drammatico, miglior attore, attrice non protagonista e attore non protagonista in riferimento a David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. Tra le candidature figura anche Gunn come miglior regista e sceneggiatore, oltre alla migliore canzone originale “The Mighty Crabjoy’s Theme,” scritta da Gunn, Eric Nally e Devin Williams. Il film ha avuto anche incassi sufficienti per rientrare nella nuova categoria che premia i migliori risultati al botteghino.

Indiscrezioni indicano che il film è uno tra i favoriti nella corsa agli Oscar nella categoria degli effetti visivi, nonostante la forte concorrenza del nuovo capitolo di Avatar, in uscita a dicembre.