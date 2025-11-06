Superman: Warner Bros. punta anche ai Golden Globes

6 Novembre 2025
di
La major punta decisa alla stagione dei premi con l'uomo d'acciaio.
Variety riporta che Warner Bros. Discovery ha presentato Superman, il nuovo adattamento cinematografico sull’uomo d’acciaio, ai Golden Globes nella categoria dei film drammatici, confermando l’intenzione della major di posizionare la pellicola nella stagione dei premi in maniera più seria di quanto si pensasse.

La pellicola diretta da James Gunn è stata presentata per le categorie come miglior film drammatico, miglior attore, attrice non protagonista e attore non protagonista in riferimento a David Corenswet, Rachel Brosnahan e Nicholas Hoult. Tra le candidature figura anche Gunn come miglior regista e sceneggiatore, oltre alla migliore canzone originale “The Mighty Crabjoy’s Theme,” scritta da Gunn, Eric Nally e Devin Williams. Il film ha avuto anche incassi sufficienti per rientrare nella nuova categoria che premia i migliori risultati al botteghino.

Indiscrezioni indicano che il film è uno tra i favoriti nella corsa agli Oscar nella categoria degli effetti visivi, nonostante la forte concorrenza del nuovo capitolo di Avatar, in uscita a dicembre.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

