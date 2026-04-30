Man of Tomorrow: riprese in carcere federale, polemiche su disagi detenuti

Vanno avanti, ad Atlanta, le riprese di Man of Tomorrow, il nuovo capitolo cinematografico sull’uomo d’acciaio scritto e diretto da James Gunn. Nei giorni scorsi la lavorazione si è svolta presso il carcere federale della capitale della Georgia, con annesse polemiche subito stroncate dalle autorità.

Il sito di spettacolo TMZ aveva infatti suggerito che i detenuti avessero subito disagi legati alla lavorazione della pellicola, con le autorità federali che successivamente sono intervenute chiarendo che la situazione non corrispondeva al vero e che il tutto era stato esagerato.

Secondo il Dipartimento, qualsiasi modifica apportata durante le riprese è stata temporanea per garantire la sicurezza dei detenuti, del personale della prigione e della troupe di Man of Tomorrow. Le autorità hanno sottolineato che le normali attività operative sono rimaste invariate durante tutto il periodo legato alla produzione.

A questo proposito, è stato specificato che sono state fornite agevolazioni come modifiche al servizio pasti al fine di mantenere una certa continuità per quanto riguardava l’assistenza ai detenuti. Le autorità hanno infine descritto il coinvolgimento dell’istituto penitenziario nel film come un’opportunità unica, sottolineando che la partecipazione a una grande produzione cinematografica riflette sia la capacità operativa che il coordinamento con i partner esterni. Le riprese nel penitenziario si sono concluse senza incidenti che abbiano compromesso la stabilità della struttura.

Secondo indiscrezioni non confermate, le sequenze girate riguardavano il personaggio di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult. Man of Tomorrow sarà nelle sale il 9 luglio 2027.