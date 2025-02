Superman: Rachel Brosnahan parla di Lois Lane

Intervenuta ai Critics Choice Awards, l’attrice Rachel Brosnahan, che in Superman interpreta il ruolo dell’iconica giornalista Lois Lane, ha parlato di come si è accostata al ruolo. L’attrice, invece di consultarsi con le precedenti interpreti che hanno impersonato il personaggio, ha riferito che per prepararsi ha invece parlato con diversi giornalisti.

Ho sentito come se fossi concentrata sul pezzo giornalistico – ha spiegato l’attrice -Ho parlato con una manciata di giornalisti che mi hanno davvero aiutata a entrare nella testa di un reporter moderno.

Penso che una delle cose interessanti di questo personaggio è che è cambiata così tanto dalla sua nascita e riflette in un certo senso come sarebbe stato essere un reporter moderno, implacabile, intenso e disordinato di quell’epoca. Quindi sento di essermi davvero affidata alla manciata di giornalisti con cui ho parlato per aiutarmi a costruirla.

La Brosnahan ha poi sottolineato come sia stato per lei lavorare sul set della pellicola, in uscita questa estate.