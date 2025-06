Supergirl: Milly Alcock si dice “emozionata” ma mantiene il riserbo

Intervistata da Extra Tv, l’attrice Milly Alcock ha parlato per la prima volta, anche se brevemente, di Supergirl: Woman of Tomorrow, la pellicola DC Studios che la vedrà protagonista nel ruolo della ragazza d’acciaio.

La Alcock ha confermato di avere concluso le riprese da poco, aggiungendo che l’attuale periodo che sta vivendo è come un vortice a livello emozionale, anche perché si tratta del suo primo progetto cinematografico in carriera.

Penso che sarà davvero un gran bel film. Sono davvero, davvero emozionata.

L’attrice ha però mantenuto il sangue freddo e il riserbo quando, nel corso dell’intervista, le è stato domandato se Supergirl comparirà in Superman, in uscita a luglio, anche sulla scia di una presunta lista del cast in cui appariva il suo nome. A questo proposito, la Alcock ha risposto affermando che non può parlarne ulteriormente in quanto non voleva “essere citata in giudizio”.

Medesima riservatezza anche nel corso di un’altra intervista, questa volta durante lo show di Jimmy Fallon, in cui alla domanda su cosa poteva dire sulla pellicola, ha risposto sorridendo: