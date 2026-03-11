Supergirl: Claudia Same nuova compositrice, sostituisce Tom Holkenborg

11 Marzo 2026
di
Nuovo cambio sul fronte della colonna sonora della pellicola DC Studios.
Supergirl

Claudia Same (The Book of Eli) ha sostituito il collega Tom Holkenborg e si occuperà quindi delle musiche della pellicola DC Studios, la cui uscita è prevista nelle sale per il prossimo luglio.

Holkenborg era subentrato a Ramin Djawadi nel medesimo ruolo il mese scorso. Non vi sono dettagli riguardanti i motivi alla base della sostituzione, ma è cosa frequente e non anormale nel corso di una produzione di questo tipo, in cui la musica riveste una certa importanza a livello narrativo ed è probabile che Warner e DC Studios stiano perfezionando il tono del film in vista dell’uscita nelle sale.

Il film, diretto da Craig Gillespie, vede nel ruolo di protagonista Milly Alcock.

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

