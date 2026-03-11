Supergirl: Claudia Same nuova compositrice, sostituisce Tom Holkenborg

Claudia Same (The Book of Eli) ha sostituito il collega Tom Holkenborg e si occuperà quindi delle musiche della pellicola DC Studios, la cui uscita è prevista nelle sale per il prossimo luglio.

Holkenborg era subentrato a Ramin Djawadi nel medesimo ruolo il mese scorso. Non vi sono dettagli riguardanti i motivi alla base della sostituzione, ma è cosa frequente e non anormale nel corso di una produzione di questo tipo, in cui la musica riveste una certa importanza a livello narrativo ed è probabile che Warner e DC Studios stiano perfezionando il tono del film in vista dell’uscita nelle sale.

Il film, diretto da Craig Gillespie, vede nel ruolo di protagonista Milly Alcock.