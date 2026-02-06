Supergirl: Tom Holkenborg nuovo compositore, sostituisce Ramin Djawadi

Secondo quanto riportato da Imdb, Tom Holkenborg sarà il nuovo compositore della colonna sonora di Supergirl, rimpiazzando il collega Ramin Djawadi, il cui coinvolgimento nella pellicola DC Studios era stato reso noto solo qualche settimana fa.
Holkenborg ha lavorato in precedenza alle musiche di Justice League e Batman V Superman: Dawn of Justice oltre che di Mad Max: Fury Road, ed è noto per uno stile più roboante.
Al momento, non sono note le motivazioni alla base del cambio, ma lo stile aggressivo di Holkenborg potrebbe segnalare un cambiamento nell’approccio rispetto a quello più orchestrale di Djawadi.