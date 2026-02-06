Supergirl: Tom Holkenborg nuovo compositore, sostituisce Ramin Djawadi

6 Febbraio 2026
Cambio in corsa per la colonna sonora del film DC Studios con Milly Alcock.
Secondo quanto riportato da Imdb, Tom Holkenborg sarà il nuovo compositore della colonna sonora di Supergirl, rimpiazzando il collega Ramin Djawadi, il cui coinvolgimento nella pellicola DC Studios era stato reso noto solo qualche settimana fa.

Holkenborg ha lavorato in precedenza alle musiche di Justice League e Batman V Superman: Dawn of Justice oltre che di Mad Max: Fury Road, ed è noto per uno stile più roboante.

Al momento, non sono note le motivazioni alla base del cambio, ma lo stile aggressivo di Holkenborg potrebbe segnalare un cambiamento nell’approccio rispetto a quello più orchestrale di Djawadi.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

