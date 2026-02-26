Studiocine Cavandoli apre le porte per ricordare il “Cava”

Comunicato stampa

In occasione di Milano MuseoCity 2026 e a 19 anni dalla scomparsa di Osvaldo Cavandoli, lo storico Studiocine Cavandoli – luogo in cui nacquero le creazioni del “Cava”, da Pupilandia alla inconfondibile Linea – il 27 febbraio e il 5 marzo 2026 apre le porte al pubblico con un calendario di attività a cura dell’associazione genovese Cartùn APS. Il programma prevede visite guidate in compagnia di Sergio Cavandoli e laboratori per bambini a cura di Piero Tonin, già allievo di Cavandoli, ed Emanuela De Marco.

Venerdì 27 febbraio (ore 10-12 e ore 15-17) e giovedì 5 marzo (ore 17.30-19.30), sono previste visite guidate pensate per immergersi nell’universo creativo del “Cava”. Ad accompagnare i visitatori alla scoperta dello studio-museo sarà Sergio Cavandoli: figlio di Osvaldo e, dalla scomparsa del padre, custode e anima dello Studiocine.

Giovedì 5 marzo, alle ore 20, i partecipanti alla visita pomeridiana sono invitati a un brindisi per ricordare il “Cava”.

È un’occasione per poter ammirare dal vivo gli strumenti di lavoro originali con cui il “Cava” realizzava i suoi film animati: dalla scrivania sulla quale inventava storie e personaggi alla moviola per le prove e il montaggio dei film, dal tavolo da ripresa ai pupazzi di Pupilandia, restaurati con cura dallo stesso Cavandoli e dal figlio Sergio.

Si prega di presentarsi allo Studiocine dieci minuti prima dell’inizio della visita.

Prenotazioni: cartun.aps@gmail.com

Durata visita: 2 ore circa

Ingresso adulti: 10,00 €

Ingresso ridotto (under 15): 5,00 €

Numero massimo: 30 persone

Sabato 28 febbraio (ore 10-12.30 e ore 15-17.30), lo Studiocine ospita Museokids – Ombre Magiche, due cicli di laboratori per bambini (dai 6 anni in su) tenuti da Piero Tonin, illustratore e animatore, ed Emanuela De Marco, insegnante di teatro. Un’occasione per vivere uno spazio che non è solo uno studio, ma memoria viva della grande animazione meneghina, italiana e internazionale. Le attività, a cura dell’associazione genovese Cartùn APS, guideranno i partecipanti nella realizzazione e animazione di marionette snodate attraverso la tecnica delle ombre proiettate. Si esplorerà il movimento delle figure e si improvviseranno avventure insieme a La Linea di Cavandoli.

Prenotazioni: cartun.aps@gmail.com (oggetto: Laboratorio Ombre Magiche)

Durata laboratorio: 2 ore e mezza.

Ingresso singolo: 20,00 €

Sconto “amici e parenti”: 30,00 € a coppia, se accompagnati da fratelli o amici.