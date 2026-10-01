Green Moon Comics annuncia il nuovo graphic novel “Petricore”

Il prossimo 21 ottobre uscirà per Green Moon Comics Petricore, il nuovo graphic novel di Marco Grandinetti con le illustrazioni di Amina Pagnozzi e Gabriele Scarafia e i colori di Martina Cardamone, la copertina è invece a firma di Giulio Rincione. Un dark gotico in stile vittoriano che rapisce il lettore e lo trasporta all’interno di una scena teatrale terrificante e mescola il confine tra realtà e immaginazione.

IL FUMETTO

Anche stavolta Marco Grandinetti ci accompagna nella tensione di un passato irrisolto, dal quale non si può fuggire, e che, insieme al presente, sembra avere il potere di delimitare il campo degli eventi. Il futuro è cupo, così come l’ambientazione e l’atmosfera della storia: tutto prende forma nel vicolo interrato di Mary King’s Close, a Edimburgo, il luogo dove ogni cosa ha inizio e fine e in cui gli spettri di ciò che è stato sono pronti a risvegliarsi. Proprio nella notte di Natale i Ragazzi della Compagnia Teatrale Mary King’s Cross si ritrovano faccia a faccia con il passato, rivivono ricordi strazianti, rivedono facce amiche e nemiche, è la notte in cui sono costretti a seppellire il passato una volta per tutte. Letteralmente. I ragazzi si ritrovano così in un labirinto fatto di strade aggrovigliate dove per tornare alla luce non esistono scorciatoie: devono scendere nei meandri più bui e aggrovigliati, affrontare ogni fantasma e tentare di risalire in superficie.

Una lettura intrisa dell’ineluttabile odore della terra bagnata. Una storia avvolta nel mistero, in cui il sangue che sgorga dalle ferite dell’infanzia diventa una nenia che chiede riscatto. La scrittura magnetica ed evocativa di Marco Grandinetti si fonde con il tratto incisivo e graffiante di Amina Pagnozzi che illustra il presente e di Gabriele Scarafia che trascina i lettori nel passato dei protagonisti, dando vita all’alchimia propria della grande tradizione gotica. I colori chiari e i volti fortemente espressivi dei personaggi restituiscono le loro emozioni e accompagnano il lettore nel cuore di questo dramma. Ancora una volta, Grandinetti coinvolge i sensi: l’olfatto arriva in copertina, la vista e l’udito prendono posto sul palcoscenico. E per il tatto restano le poltroncine rosse da accarezzare, mentre si cerca di tenere saldi i nervi dentro una storia di mistero capace di trascinare il lettore fino all’ultima pagina.

Dalla storia di Petricore l’autore Marco Grandinetti ha preso ispirazione per dare vita ad alcuni dei personaggi che saranno protagonisti dell’opera teatrale denominata Petricore che andrà in scena il 23 ottobre al teatro Cinema Garden di Rende (CS), creata in collaborazione con le compagnie Attori in Corso, Helps e Confluenze. Parte del ricavato andrà in beneficenza a Fondazione Santa Maria delle Vergini ETS.

Petricore

di Marco Grandinetti

disegni di Amina Pagnozzi e Gabriele Scarafia

colori di Martina Cardamone e Amina Pagnozzi

Cover: Giulio Rincione

PREZZO 20.00€ | CARTONATO | FORMATO A4 21×29.7

A COLORI | 160 PAGINE

ISBN: 9791281563179



in uscita il 4 novembre 2026

in anteprima a Lucca Comics & Games

AUTORI

Marco Grandinetti Giovane imprenditore di Cosenza, da tempo orbita intorno al mondo del fumetto. Nel 2016 fonda “Green Moon Artists”, progetto finalizzato alla realizzazione di fumetti tramite campagne di crowdfunding, con il quale finanzia con successo tre progetti: Wallace House 1 (2017), Wallace House 2 (2018) e Sangue del tuo Sangue (2019), questʼultimo interamente scritto e disegnato da Luca Raimondo. Nel 2020 compie un ulteriore passo avanti e fonda assieme a Lucio Perrimezzi la casa editrice Green Moon Comics, in cui ricopre il ruolo di CEO e pubblica in tutta Italia un crescente numero di titoli, sia italiani che stranieri.

Amina Pagnozzi nasce a Napoli il 28 luglio 1997, dove si diploma nel 2020 presso la Scuola Internazionale di Comics. Nel 2024 esordisce nel mercato internazionale con una storia breve per Image Comics e in contemporanea disegna l’inchiesta “La Capitale del Gas” per La Revue. Dal 2025 realizza le copertine della serie Calcio Academy per Il Castoro e inizia la sua collaborazione con Green Moon Comics. Attualmente è al lavoro sul suo primo albo destinato al mercato franco-belga.

Gabriele Scarafia comincia collaborando con Green Moon Comics, Blackboard e ha pubblicato la graphic novel “due detective e un bassotto” con Il Castoro editore. Ha frequentato la scuola internazionale di Torino e saltuariamente fa qualche intrusione nel mondo dell’animazione. Nel tempo libero inventa jingle sui suoi amici.

Martina Cardamone, nata a Cosenza nel 1999, si diploma presso il NID – Nuovo Istituto di Design di Perugia in Fumetto e Illustrazione. Nel 2024 vince il Comics Card Calendar, contest indetto da Starshop. Ha collaborato con Serpentarium come illustratrice e ha partecipato, in qualità di illustratrice, alla mostra “Creature e leggende dell’Umbria” presso UmbriaCON 2026. Attualmente lavora come fumettista, illustratrice e colorista.

Giulio Rincione è un illustratore, pittore e fumettista palermitano. Inizia la sua carriera nel 2012 come colorista per la Rizzoli Lizard. Nel 2013 fonda il collettivo artistico indipendente “Pee Show” che lo porterà, nel 2014, a iniziare la sua collaborazione con la Shockdom Edizioni. Per Shockdom disegna i primi due episodi di “Noumeno”, e vince il Premio Missaglia come autore rivelazione al Treviso Comic Book Festival del 2015. La sua produzione in Shockdom prosegue con una serie di titoli di successo che lo consacrano al grande pubblico: “Paranoiae”, graphic novel di cui è autore unico, pubblicato nel 2015; “Paperi”, scritta insieme al fratello Marco, pubblicata nel 2016 e con cui vince il premio Andrea Pazienza come “Miglior disegnatore”; “Vite di Carta”, scritta insieme al fratello Marco, pubblicato nel 2017; “Condusse Me”, dove torna come autore unico, pubblicato nel 2018; “Il cuore della Città”, scritto da Francesco Savino e vincitore del premio Boscarato come “Miglior web comic” al Treviso Comic Book Festival. Nel 2022 torna come autore unico con la saga “DIRT”, di cui è stato pubblicato il primo volume (“I figli di Edin”), tra i finalisti nelle edizioni 2023 del premio Micheluzzi e del premio Gran Guinigi nella categoria “Miglior Serie”. Rincione collabora con le più importanti realtà editoriali italiane del fumetto, come Star Comics (“Dottor Morgue”) e Sergio Bonelli Editore. Per Sergio Bonelli ha firmato diverse opere su Dylan Dog, quali: Copertina Color Fest 21 “Lo scuotibare”; “L’isola dei morti” scritta da Michele Monteleone, sul Color Fest 24; Lo speciale “Grouchomicon – la fine di un giorno qualunque”, scritta dal fratello Marco e pubblicato in seguito sul Color Fest 34; Dylan Dog Color Fest 36 “Mister Punch”, scritto da Giovanni de Feo (di quest’ultimo, Rincione ha curato sia le tavole che la copertina, caso unico in tutta la storia della testata di Dylan Dog). Dal 2024 la saga “Dirt” viene pubblicata da Tunuè. Nel 2023, fa parte del team di artisti di Dario Moccia per la realizzazione di alcune carte collezionabili del progetto “Monsters” (2023) e “Disney Anthology” (2024), editi da Panini. “Cuphead – out of the cards” edito da Tomodachi Press (2025). Rincione ha collaborato inoltre come copertinista per diversi editori italiani come Marsilio Editore, Acheron Books, edizioni Inkiostro, ed è nel novero degli artisti della scuderia Cart Gallery, prestigiosa galleria di Roma, con la quale ha organizzato diverse mostre di opere originali. Nel mercato estero, collabora con alcune tra le più grandi realtà internazionali, come la Walt Disney America, la Treyarch, Marvel Entertainment (su “Marvel SNAP”) e DC Comics. Collabora inoltre come docente presso diverse scuole di fumetto, come la Scuola Internazionale di Comics (sede di Napoli e di Roma) e la Scuola del Fumetto di Palermo.