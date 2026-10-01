Magarie, il nuovo libro illustrato di Elisa Talentino

Comunicato stampa

Magarìe – di vita, morte e meraviglie è un libro illustrato di Elisa Talentino uscito a settembre 2026 per Lazy Dog Press.

Il volume racconta cent’anni di storia familiare attraverso racconti tramandati a voce: maledizioni pronunciate per rabbia e diventate vere, lupi mannari, morti che tornano a tavola la notte del 31 ottobre, spiriti che attirano i viandanti fuori dal sentiero, riti antichi tramandati solo tra donne e solo nei giorni di festa.

La voce narrante è quella dell’autrice stessa, che intreccia le storie di due famiglie: una calabrese, radicata tra i paesi della Sila, l’altra piemontese, stanziata nel Canavese. Due mondi lontanissimi, eppure uniti da un filo invisibile fatto di credenze, dialetti e morti che non smettono di abitare il mondo dei vivi.

Gli episodi si dispiegano in un arco che va dal 1915 agli anni Novanta: una nascita che probabilmente deve il suo essere femmina a una maledizione della nonna; un bisnonno magnetico che muore giovane chiedendo alla moglie di seguirlo nell’aldilà; uno zio che taglia per il bosco la notte della festa e non riesce più a tornare; la sordità che passa di madre in figlia come un’eredità silenziosa. E infine lo sfascino: il rito per liberarsi dall’occhio maligno, che la nonna affida alla nipote prima che i suoi ricordi comincino ad andarsene.

Le illustrazioni di Elisa Talentino, realizzate ad acquarello e matita con tocchi di rosso acceso, costruiscono un archivio

visivo di questo soprannaturale quotidiano: figure femminili in abiti scuri, cortili sospesi nel tempo, funghi che sanguinano,

tavole imbandite per gli assenti.

Magarìe è una storia di radici doppie e di meraviglie ereditate, un libro che tiene insieme il documento e l’incantesimo.

Magarìe – di vita, morte e meraviglie

Elisa Talentino

Lazy Dog Press, 2026

112 pagine, brossurato, colori – 28,00 €

ISBN: 9788898030507

L’autrice

Elisa Talentino è nata a Ivrea nel 1981 ed è illustratrice e artista interdisciplinare. Il suo lavoro nasce dalla sperimentazione con tecniche pittoriche tradizionali combinate con strumenti digitali, e una specializzazione nella stampa artistica, in particolare serigrafia e monotipo. Ha collaborato con testate e istituzioni internazionali tra cui The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, Einaudi, Mondadori, Rizzoli e Iperborea. Dal 2022 una selezione delle sue opere è entrata nella Collezione

Permanente della Farnesina. Nel 2023 il Salone del Libro di Torino le ha commissionato il manifesto per la trentacinquesima edizione. Nel 2025 ha vinto il Premio Speciale della Giuria Andersen con l’albo illustrato Brevi lezioni di meraviglia (testi di Rachel

Carson, Aboca Edizioni). Vive e lavora a Torino. Con Lazy Dog ha già pubblicato Dandelion nel 2018.