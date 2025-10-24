Star Comics pubblica due guide book e un artbook per celebrare Dragon Ball

Comunicato stampa

Nella storia del manga, esiste un prima e un dopo Dragon Ball. L’opera di Akira Toriyama ha contribuito a definire un genere, spianando la strada a opere di enorme successo come il celebre One Piece, e ispirando intere generazioni di artisti, dentro e fuori dal Giappone. Ma, soprattutto, ha lasciato un impatto profondo sulla cultura popolare in tutto il mondo, rendendo gli anime e i manga famosi anche in Occidente. Per tuffarsi nuovamente nell’universo creato da Toriyama, grazie a Star Comics arrivano le ultimate edition di Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Forever, due guide book che condensano tutta l’incredibile immaginazione di Akira Toriyama, e l’artbook Dragon Ball – Super Illustration Book. Le due guide ufficiali sono disponibili dal 21 ottobre, mentre l’artbook è in arrivo il 28 ottobre.

Dragon Ball Landmark e Dragon Ball Forever sono vere e proprie enciclopedie, che in formato compatto racchiudono tutto lo scibile sull’indimenticabile avventura di Goku, attraverso luoghi, oggetti, personaggi e combattimenti entrati nella leggenda. Corredati da interviste al sensei, tavole a colori, approfondimenti e curiosità, questi due volumi svelano retroscena inediti e tecniche creative dell’autore mentre ripercorrono l’epopea del più famoso Sayan del mondo attraverso i suoi momenti più emozionanti. Il primo volume, Dragon Ball Landmark, copre le origini della storia fino alla conclusione della saga di Freezer, mentre Dragon Ball Forever si concentra sulle saghe successive, da Cell a Majin Bu. Tra le pagine c’è la risposta a ogni curiosità: dal funzionamento delle Sfere del Drago alla posizione del pianeta di Re Kaioh, passando per i tornei Tenkaichi, gli allenamenti e aneddoti sugli iconici comprimari, come Bulma, il Genio delle Tartarughe e il maialino Oolong. Insomma, c’è tutto il mondo di Dragon Ball, un luogo dove non ci si stanca mai di tornare.



Ma il genio di Toriyama si espresse tanto nella narrazione quanto nel disegno. Con il suo ispiratissimo character design, il tratto cartoon, il dinamismo senza pari, i veicoli dal design originalissimo, la sua arte ha fatto scuola, influenzando intere generazioni di artisti. Per celebrarla, Star Comics porta in Italia Dragon Ball – Super Illustration Book, un volume di grande formato e contenuto in un box da collezione. Questo artbook di pregio dà prova dell’immaginazione sfrenata dell’autore e della sua maestria tecnica, attraverso una galleria straordinaria di illustrazioni a colori, schizzi e preziosi interventi inediti di Toriyama stesso. Un tomo imprescindibile per apprezzare ancora meglio una pietra miliare del manga e del fumetto.



