Assassination Classroom – L’ora di tutti noi – Solo al Cinema il 14, 15 e 16 Settembre

Il film di animazione Assassination Classroom – L’ora di tutti noi di Masaki Kitamura arriverà al cinema grazie a Eagle Pictures in collaborazione con Yamato Video come evento speciale il 14, 15 e 16 settembre.

Il grande schermo si prepara ad accogliere per tre giorni uno dei professori più strambi, irresistibili e amati dell’animazione giapponese: Korosensei, l’inconfondibile creatura gialla dai tentacoli capace di muoversi a velocità Mach 20. Il film celebra il decimo anniversario dell’anime “Assassination Classroom” con nuove e inedite avventure tratte dal manga originale e mai trasposte prima in animazione, proponendo nuovamente tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo della saga: comicità surreale, ritmo adrenalinico e momenti di sincera emozione che hanno reso indimenticabile il rapporto tra Korosensei e i suoi studenti.

Nato dalla matita di Yusei Matsui e serializzato a partire dal 2012 sulle pagine di Weekly Shonen Jump, la leggendaria rivista che ha pubblicato fenomeni mondiali come Dragon Ball, One Piece, Naruto, Captain Tsubasa e Jujutsu Kaisen, “Assassination Classroom” è diventato rapidamente un successo internazionale. Pubblicato in Italia da Panini Comics, il manga ha dato vita a due stagioni della serie anime, edite in Italia da Yamato Video e distribuite in Home Video da Eagle Pictures.

Al centro di tutto c’è lui: Korosensei, un misterioso essere dall’aspetto tanto buffo quanto inconfondibile, una sorta di incrocio tra uno smile giallo e un polpo. Dopo essere apparso improvvisamente sulla Terra e aver distrutto gran parte della Luna, minaccia di riservare al nostro pianeta la stessa sorte entro un anno. Praticamente invulnerabile alle armi convenzionali e capace di raggiungere l’incredibile velocità Mach 20, Korosensei sottopone all’umanità una condizione decisamente insolita: diventare il professore della classe 3-E della scuola media Kunugigaoka, fornendo lui stesso ai suoi studenti le armi con cui tentare di assassinarlo.

Comincia così una delle lezioni più improbabili della storia dell’animazione, in cui Korosensei insegna ai suoi studenti come ucciderlo, allenandoli nelle tecniche dell’assassinio e rivelandosi al contempo un insegnante straordinario. Dietro il suo aspetto grottesco e le continue provocazioni si nasconde infatti un professore capace di comprendere profondamente i propri ragazzi, riconoscerne fragilità e talenti e adattare il proprio metodo a ciascuno di loro, aiutandoli così a sviluppare capacità e passioni. È proprio questo paradosso, in cui un bersaglio da eliminare è anche il maestro che nessuno vorrebbe perdere, a rappresentare il cuore di “Assassination Classroom” e uno dei segreti del suo successo.

Ed è questo stesso spirito a tornare in “Assassination Classroom – L’ora di tutti noi”. Nel film Korosensei sarà ancora una volta alle prese con i problemi dei suoi studenti, pronto ad aiutare Sugaya e Kataoka, ma anche a intromettersi nelle loro vicende sentimentali: perché, dietro il temibile essere che potrebbe distruggere il pianeta, si nasconde anche un professore tremendamente curioso. Ma cosa succede quando arrivano le vacanze invernali e Korosensei è costretto a trascorrere del tempo lontano dalla sua adorata classe?

Tra situazioni esilaranti, azione e momenti più intimi, il lungometraggio porta per la prima volta sullo schermo episodi del manga originale rimasti finora inediti in animazione, offrendo ai fan l’occasione di ritrovare Korosensei e i suoi studenti in nuove storie e, allo stesso tempo, permettendo a chi ancora non conosce questo irresistibile universo di scoprire uno dei personaggi più originali dell’animazione giapponese contemporanea.

Questa edizione italiana riproporrà il cast e lo staff delle serie animate sotto la direzione del doppiaggio di Luca Ghignone. A prestare nuovamente la voce al mitico Korosensei sarà Paolo De Santis, voce italiana di personaggi amatissimi, tra cui Brett Dalton/Ward in Agents of S.H.I.E.L.D., Kristoff in Frozen, Kayvan Novak/Nandor in What We Do in the Shadows fino a Stitch nel live action Disney di Lilo & Stitch.

Assassination Classroom – L’ora di tutti noi sarà dunque un’occasione speciale per festeggiare sul grande schermo dieci anni di lezioni, missioni impossibili, tentativi di assassinio e risate insieme a Korosensei e alla classe 3-E: un ritorno pensato per tutti coloro che si sono affezionati al professore più improbabile dell’animazione giapponese e per chi è pronto a incontrarlo per la prima volta.