Ryan Gosling produce reboot live-action dei Flintstones incentrato su Bamm-Bamm adulto

Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore Ryan Gosling e il suo partner presso la casa di produzione Open Invite, Jessie Henderson, sono nelle prime fasi di sviluppo per la Warner Bros. di una pellicola live-action sui Flintstones, incentrata però sul personaggio di Bamm-Bamm, figlio adottivo di Barney e Betty, in versione adulta.

Il sito indica che i due sarebbero alla ricerca di uno sceneggiatore per il progetto. Il personaggio di Bamm-Bamm fu protagonista nel 1972 di una serie animata spin-off in cui era un adolescente dal titolo The Pebbles and Bamm-Bamm Show, in cui questi era fidanzato con Ciotolina, figlia di Fred e Wilma Flintstones.