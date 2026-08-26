Ryan Gosling produce reboot live-action dei Flintstones incentrato su Bamm-Bamm adulto

26 Agosto 2026
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L'attore produrrà un live action sul personaggio dei Flintstones.
Flintstones

Secondo quanto riportato da Deadline, l’attore Ryan Gosling e il suo partner presso la casa di produzione Open Invite, Jessie Henderson, sono nelle prime fasi di sviluppo per la Warner Bros. di una pellicola live-action sui Flintstones, incentrata però sul personaggio di Bamm-Bamm, figlio adottivo di Barney e Betty, in versione adulta.

Il sito indica che i due sarebbero alla ricerca di uno sceneggiatore per il progetto. Il personaggio di Bamm-Bamm fu protagonista nel 1972 di una serie animata spin-off in cui era un adolescente dal titolo The Pebbles and Bamm-Bamm Show, in cui questi era fidanzato con Ciotolina, figlia di Fred e Wilma Flintstones.

Carlo Coratelli

Carlo Coratelli

Venezia, (1979). Nel 1999 inizia a collaborare con alcuni siti e riviste specializzate in fumetti e cinema (altra sua grande passione) tra le quali sono da citare Altrimondi e Cut-Up. Nel 2000 inizia a scrivere per Comicus.it per il quale cura per una decina di anni la rubrica Movie Comics. Nello stesso periodo conosce Davide Zamberlan con cui crea la striscia umoristica "ESU", pubblicata su Cartaigienicaweb e Cronaca di Topolinia. Dopo la chiusura della strip, crea nel 2009 "Frank Carter - Avventure di una spia per caso", disegnata da Fortunato Latella. Appassionato di supereroi (l'Uomo Ragno soprattutto) e strisce sindacate americane (Dick Tracy e Alley Oop su tutte), vive a Bologna dal 2006.

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